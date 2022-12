La telenovela “Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova” en su idioma original) sigue estrenando nuevos capítulos desde la señal de Antena 3. Sin dudas, la serie protagonizada por la actriz Hilal Altınbilek se ha convertido en una de las favoritas del público español, que se sorprende diariamente con las revelaciones de la ficción.

En ese sentido, tras los sucesos del episodio anterior, esta vez seremos testigos de un nuevo conflicto que involucra a Züleyha, Hakan y Betül, así como otros hechos claves.

¡No te pierdas ninguna novedad de la producción! A continuación, descubre cuál es el horario semanal de la telenovela turca “Tierra amarga”, del lunes 26 al viernes 30 de diciembre del 2022, por Antena 3 en España.

¿QUÉ SUCEDERÁ ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”?

En los próximos capítulos de “Tierra amarga”, veremos cómo Betül se encuentra nuevamente con Colak, quien sigue con la idea de conquistar su corazón. Sin embargo, la joven es clara y afirma que no pasará nada entre ellos.

Por otro lado, todo parece perjudicarse para Hakan, pues Betül le envía la fotografía en la que aparece junto al fallecido Demir. No obstante, es Züleyha la que recibe la carta y la abre.

Su prometido llega justo a tiempo, antes de que nuestra protagonista descubra la instantánea que revela su verdadera identidad. El hombre se pone furioso y le advierte a su novia que no vuelva a abrir su correspondencia. Vale precisar que el sobre no trae remitente, pero se le exige 5 millones para no sacar a la luz uno de sus máximos secretos.

Abdülkadir, por su parte, descubre que Bahap ha revelado el nombre real de Mehmet, por lo que le advierte que el sujeto acabará con ellos. Por eso, cuando Fikret y Çetin lo buscan para que aclare esa información, el tipo precisa que fue un invento suyo.

Finalmente, Lütfiye se da cuenta de que Züleyha está confundida por el contenido del sobre. Entonces, llega Mehmet y le muestra la supuesta foto: una imagen en donde sale con una mujer de su pasado. ¿La joven creerá esta versión? Lo sabremos en las próximas entregas de la producción otomana.

İlayda Çevik como Betül Arcan Yaman en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

HORARIO SEMANAL DE “TIERRA AMARGA”

Los nuevos capítulos de “Bir Zamanlar Çukurova” se transmitirán en Antena 3, como todas las tardes de lunes a viernes, tras la emisión de “Amar es para siempre”.

En ese sentido, de acuerdo con la programación oficial publicada en la web de la cadena, la telenovela turca “Tierra amarga” se emitirá en España en el siguiente horario:

Horario de “Tierra amarga” el lunes 26 de diciembre: de 17:45 a 19:00 horas (hora de España)

de 17:45 a 19:00 horas (hora de España) Horario de “Tierra amarga” el martes 27 de diciembre: de 17:45 a 19:00 horas (hora de España)

de 17:45 a 19:00 horas (hora de España) Horario de “Tierra amarga” el miércoles 28 de diciembre: de 17:45 a 19:00 horas (hora de España)

de 17:45 a 19:00 horas (hora de España) Horario de “Tierra amarga” el jueves 29 de diciembre: de 17:45 a 19:00 horas (hora de España)

de 17:45 a 19:00 horas (hora de España) Horario de “Tierra amarga” el viernes 30 de diciembre: de 17:45 a 19:00 horas (hora de España)

Murat Ünalmış como Demir Yaman en la telenovela "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

ASÍ PUEDES VER “TIERRA AMARGA” A TRAVÉS DE STREAMING

Además de las transmisiones por Antena 3, recuerda que puedes disfrutar de “Tierra amarga” a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

Como usuario del servicio, tendrás acceso a los episodios emitidos de la serie de televisión, adelantos exclusivos y material adicional de la famosa producción otomana.