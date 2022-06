“Tierra amarga” se sigue posicionando como una de las producciones favoritas del público español. Así, gracias a sus transmisiones en Antena 3, el público del país europeo goza con esta historia, sus revelaciones y el trabajo de los encantadores actores que forman parte del reparto.

De esta manera, en la nueva entrega de la producción, seguimos preguntándonos dónde está Züleyha, pues sigue desaparecida. Además, pudimos ver cómo Sevda intenta callar a Sermin, así como el significado de la desaparición de la joven para la relación de Demir y Ümit, y muchas más novedades en la vida de nuestros protagonistas.

A continuación, conoce qué ocurrió en el capítulo del jueves 16 de junio de de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

1. Sevda intenta callar a Sermin

Desde el momento en el que Demir anunció que pasaría unos días fuera de casa, Sevda tuvo un mal presentimiento. Esto, ya que sabe de la relación clandestina que mantiene el hombre con Ümit. Sin embargo, esta vez es Sermin la que descubre sus mentiras, pues habló con el gobernador y este le dijo que no lo había visto, pese a que Yaman había dicho que se reuniría con él.

De esta manera, la mujer se da cuenta de la razón por la que no habían ubicado a Demir en Ankara. De inmediato, cuenta su descubrimiento a Sevda, quien, en un intento por silenciar la verdad, se muestra muy enfadada con esta revelación e intenta callarla.

Sevda intenta callar a Sermin (Foto: Tims & B Productions)

2. Fekeli organiza la búsqueda de Züleyha

Debido a que no quiere ir con la policía, con el fin de no incriminar a su sobrino, Fekeli empieza la búsqueda de Züleyha. Por ello, reúne a sus hombres y a los de Demir para que inicien la indagación.

En ese sentido, él se encarga de organizarlos en la noche, con la esperanza de que la joven sea hallada sana y salva. Mientras, por su parte, el hombre también espera encontrar a Fikret, su principal sospechoso del caso.

Fekeli organiza la búsqueda de Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

3. Fikret le cuenta a Fekeli su encuentro con Züleyha

Tras su esforzada búsqueda, Fekeli finalmente encuentra a su sobrino Fikret. Este se proclama inocente de la desaparición de Züleyha, pese a haber sido el que la vio por última vez. Por ello, su tío le exige que lo lleve al bosque donde supuestamente la dejó.

Allí, el muchacho le dice que solamente asustó a la joven, luego de ver que lo perseguía. Sin embargo, no le hizo nada y se retiró del lugar. Ante esto, Fekeli dice que le cree, pero no sabe si lo hará la policía. Por esta razón, ambos deciden buscarla para no tener problemas con las autoridades.

Fikret le cuenta a Fekeli su encuentro con Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

4. Demir continúa en su viaje con Ümit

Pese a la incansable búsqueda del personal de la mansión para hallar a Züleyha, Demir ignora totalmente la situación y sigue disfrutando sus pequeñas vacaciones con Ümit. Ambos se muestran felices de estar juntos. Así, la doctora le hace una sentida y romántica declaración: “Mientras mi corazón late, siempre te voy a amar”.

Demir continúa en su viaje con Ümit (Foto: Tims & B Productions)

5. Demir se entera de la desaparición de Züleyha

Sin embargo, el idílico viaje de la pareja se interrumpe cuando Demir decide llamar a la mansión y revisar que todo está bien en la vivienda. Con la intención de avisar que pronto llegará a su casa, se da con la sorpresa de que Züleyha está desaparecida.

Fue Sevda la encargada de hacer esta revelación y, totalmente asombrado, Yaman no puede creer que su esposa lleve dos días extraviada. Por ello, imaginando lo peor, sale corriendo del lugar. Ante la sorpresa de Ümit, el hombre se muestra muy preocupado por la situación.

¿Qué pasará en el futuro de este romance, luego de saber que Züleyha está posiblemente en peligro? Esto lo descubriremos en las siguientes entregas de la famosa telenovela otomana.

Demir se entera de la desaparición de Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

