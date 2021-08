“Tierra amarga’, la telenovela turca que emite Antena 3 de lunes a viernes, viene batiendo récords de audiencia, al punto de empezar a destruir al programa “Sálvame”, el titán de Telecinco, que había podido vencer a todos sus contrincantes en la batalla por el rating en España.

La producción otomana llegó el pasado 5 de julio y “en solo dos semanas superó las cinco emisiones más vistas de ¡Ahora caigo! (de Atresmedia) en todo el 2021, dando así la razón a Antena 3 en su cambio de fichas”, indica un análisis realizado por el diario.es . “Tierra amarga” siguió encadenando un récord tras otro hasta agitar la franja de tarde. Un logro al que contribuyó lo ocurrido el miércoles 11 de agosto, día en el que la serie superó por primera vez a “Sálvame Naranja” en estricta competencia.

“Batir al hasta entonces imbatible programa de Telecinco colocó a la ficción turca en otro nivel. Uno en el que se ha ido asentando con cada nueva victoria y que ahora obliga a plantear un interrogante impensable aquel 5 de julio de su debut: ¿será Tierra amarga la oferta que acabe para siempre con la hegemonía de Sálvame Naranja? El simple hecho de que esta pregunta tenga sentido ya es un triunfo en sí mismo para la apuesta de Antena 3, pero lo es aún más que la duda se haya instalado en la competencia gracias a la inestimable ayuda de Antonio Canales”, indica el análisis.

El pasado miércoles 18, Carlota Corredera comunicó a Canales que no se le renovaría el contrato al no haber cumplido las “expectativas”, a lo que el bailarín reaccionó dedicando un ataque frontal al propio programa, con más 12 años al aire: “Lo que no hay que hacer es un programa aburrido como el que estamos haciendo últimamente. Hay que reinventarse, hay que escuchar a la audiencia para no agotarla. Los directores deben empezar a darle al público alegría y no mirarse el ombligo. Cuando baja la audiencia y la gente hace zapping es porque algo no estaremos haciendo muy bien. Y no seré yo todo el culpable, que llevo tan poco...”, dijo. Y añadió: “Ahora [Sálvame] no está siendo el número uno. Nos están ganando las teleseries”.

¿CUÁLES SON LOS DATOS RAITING DE “SÁLVAME” Y “TIERRA AMARGA” TRAS EL DESPIDO DE ANTONIO CANALES?

“Tierra amarga”, entre el miércoles 11 y el martes 17 de agosto (día previo al despido de Antonio Canales) sumó tres victorias y dos récords de audiencia:

. Miércoles 18 de agosto

“Tierra amarga”: 16.8% y 1.521.000 (récord)

“Sálvame Naranja”: 16.5% y 1.481.000

. Jueves 19 de agosto

“Tierra amarga”: 18.1% y 1.626.000 (récord)

“Sálvame Naranja”: 15.6% y 1.405.000

. Viernes 20 de agosto

“Tierra amarga”: 17.9% y 1.575.000

“Sálvame Naranja”: 14.4% y 1.246.000

. Lunes 23 de agosto

“Tierra amarga”: 18% y 1.580.000

“Sálvame Naranja”: 16.4% y 1.437.000

¿CUÁL FUE EL NIVEL DE AUDIENCIA INTERSEMANAL DE “SÁLVAME” Y “TIERRA AMARGA”?

. Semana del 9 al 13 de agosto:

“Sálvame Naranja”: 16.1% y 1.388.000

“Tierra amarga”: 16% y 1.393.000

. Semana del 16 al 20 de agosto:

“Sálvame Naranja”: 15.7% y 1.414.000

“Tierra amarga”: 16.5% y 1.498.000

. Semana del 18 al 23 de agosto (‘Canalesgate’):

“Sálvame Naranja”: 15.7% y 1.392.000

“Tierra amarga”: 17.7% y 1.575.000

Con estas cifras, se puede apreciar que “Tierra amarga” ha aventajado en 8 décimas y 84,000 espectadores a Sálvame durante la última semana en el dato global. Diferencia que ha aumentado hasta los 2 puntos y 183,000 seguidores desde la salida de Antonio Canales.

¿QUÉ PASARÁ CON SÁLVAME?

Sálvame ha aprovechado las palabras de Antonio Canales para rellenar horas de contenido desde entonces, señala la publicación. “El jueves, por ejemplo, destapó los audios fuera de cámara e incluso contactó con la psicóloga Sonia Cervantes para que analizara la actitud del bailador durante el escándalo de su despido. Pero no solo eso. Además, los propios rostros del formato, lejos de eludir el tema, han estado hablando durante los últimos días sobre un posible final del programa”, añade el análisis del medio español.

En resumen, agrega, que el hecho de que “Sálvame” haya tenido que recurrir al exprimir el tema de Canales para subir el porcentaje de audiencia, es el problema. “Lo importante de “Sálvame” no son los famosos ni las noticias y rumores que sobre ellos se cuentan, sino lo que ocurre entre las paredes de su plató. Y de ahí que el posible final del programa sea un tema a tratar como otro cualquiera”, finaliza.

¿DE QUÉ TRATA TIERRA AMARGA?

La trama de “Tierra Amarga” gira en torno a Yilmaz (Uğur Güneş) y Züleyha (Hilal Altınbilek), una joven pareja a la que una tragedia les cambia las vidas para siempre. La ficción está ambientada en la década de los 70 y tiene un corte dramático.

Debido a ser considerada una de las mejores superproducciones internacionales de la última década, alcanzando más de 30 países, muchos se preguntan a qué se debe el éxito del programa. Si quieres conocer cuáles son esas cinco razones, sigue leyendo.

“Tierra Amarga” es una de las mejores producciones turcas. Aproximadamente 500 personas trabajaron en su creación, para hacer lo más realista posible su ambientación en los años 70. Hasta la fecha cuenta con tres temporadas, que suman 102 capítulos y se prepara para el estreno de su próxima entrega en septiembre de este año.