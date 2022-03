¿Qué pasará en la telenovela “Tierra amarga”? Para esta semana la exitosa producción turca traerá nuevos y emocionantes capítulos que darán que hablar. Parece que el destino desea que Züleyha y Yilmaz sean felices y parten rumbo a Alemania, pero no todo saldrá como ellos quieren y Demir logrará retener a la mujer y a sus hijos. Los prófugos pierden el vuelo y también sus esperanzas. Esto y muchas cosas más se podrá ver en la semana del 14 al 18 de marzo por Antena 3.

“Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original) es una telenovela que ha logrado conquistar al público de Turquía, al igual que a países como España, Estados Unidos y algunos de América Latina.

La gran producción turca cuenta con el protagonismo de los actores Hilal Altınbilek, Uğur Güneş y Murat Ünalmış, quienes en compañía de un gran elenco han logrado ubicar a “Tierra amarga” como una de las telenovelas más vistas de los últimos tiempos.

El drama otomano relata la historia de amor entre Züleyha y Yilmaz, quienes deberán luchar por estar juntos aunque en su vida aparecerá Demir Yaman quien tratará de complicar la relación de los jóvenes.

En el capítulo anterior Züleyha y Yilmaz planifican su viaje y llevarán a los hijos de la joven junto a ellos.

“Tierra amarga” estrena de lunes a viernes nuevos capítulos por Antena 3 (Foto: Tims & B Productions)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “TIERRA AMARGA”

Todo parecía ir saliendo muy bien en los planes de Züleyha y Yilmaz pero Demir, una vez más, impedirá que los jóvenes puedan ser felices. El plan ha fracasado. Aquí te contamos lo que pasará en la semana del 14 al 18 de marzo.

1. Demir se lleva a Züleyha

Aprovechando que Demir no está en la casa, Züleyha y Yilmaz deciden fugarse a otro país y Hünkar los apoya. Pero cuando iban rumbo al aeropuerto junto al pequeño Adnan además de Leyla, es Demir quien los intercepta con su auto. Dispuesto a todo, Yaman apunta con una pistola a la pareja llevándose a la fuerza a su esposa y sus hijos frente a los ojos de Yilmaz.

Tras ello el viaje a Alemania planeado por la pareja junto a los hijos de Züleyha se destruye.

Demir impide el viaje de Yilmaz y Züleyha (Foto: Tims & B Productions)

2. Züleyha amenaza de muerte a Hünkar

Con el objetivo de no permanecer un minuto más en la casa con Demir, Züleyha agarra un cuchillo y amenaza con asesinar a la madre del hombre.

“Tú le dijiste a tu hijo que iba a escaparme con Yilmaz, por eso nos encontró. Me has destrozado la vida otra vez y yo fui una idiota por confiar en ti”, expresa furiosa la joven.

Züleyha amenaza a Hünkar (Foto: Tims & B Productions)

3. Sevda le salva la vida a Hünkar

Züleyha está dispuesta a matar a Hünkar pero en ese momento aparece Sevda quien le cometa algo a la joven logrando salvarle la vida a la madre de Demir.

“No fue Hünkar quien os delató, sino Sermin. Ella se enteró de todo y se lo contó a Demir a cambio de una buena suma de dinero. ¿Acaso crees que te diría algo así si no fuera verdad? No salvaría a Hünkar si no supiera que lo que vas a cometer es una injusticia”, dice Sevda.

Esto hace que Züleyha recapacite y olvide la intensión de asesinar a la madre de Demir. Acto seguido le pide perdón a su suegra.

4. Müjgan le cuenta sus problemas a Fikret

Müjgan le comenta todo a Fikret respecto a lo mal que va su matrimonio. “Me casé muy enamorada, pero él solo me usó para tratar de olvidar a un amor imposible”, le dice.

Tras ello ambos se dan un abrazo demostrando que hay mucha confianza entre los dos.

Müjgan ha sido la responsable de toda la crisis que se vive en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

5. Hünkar le pide a Demir que vuelva a casa

Hünkar le pone un ultimátum a Demir y tomando a sus nietos le dice a su primogénito que vuelva a casa.

“Tu mujer y los niños vivirán conmigo. Si quieres estar con ellos, regresa a casa”, expresa la mujer.

Por su parte, Züleyha logra conversar nuevamente con Yilmaz y tienen en mente un nuevo plan, viajar de todas maneras y le pide comprar otros boletos de avión.