El primer capítulo de esta semana de “Tierra amarga” comenzó con grandes revelaciones. En principio, Züleyha decide ir a Estambul con Sevda, mientras que Demir con Ümit a otro lugar, pero ninguno se revela cuáles son sus verdaderos planes. Además, Fikret se ha visto presionado por Müjgan y le ha confesado que nunca podría darle la vida que ella se merece. ¿Qué más pasó en el capítulo del 13 de junio por Antena 3?

En los capítulos anteriores, tras la muerte de Behice, “Tierra amarga” ha tomado otros rumbos con el plan de Fikret en marcha en contra de Demir. Lo primero que hace es revelarle a Fikret que en realidad él no es su sobrino, y que su verdadero padre es Adnan Yaman, por eso tiene planeado acabar con su familia y el primero en la lista es el hijo de Hünkar.

Mientras tanto, Demir volvió a caer en los encantos de Ümit. Yaman tuvo otro encuentro cercano con la misteriosa mujer, pero no quiso quedarse con ella hasta el día siguiente, porque quería volver a su casa con Züleyha. La nueva doctora se enfureció por ese gesto. No obstante, él está decidido a que lo suyo con ella va en serio...

Fikret es el verdadero hijo de Adnan Yaman. Así lo revela en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Las mentiras de Demit y Züleyha

El matrimonio entre Züleyha y Demir se encuentra en puntos totalmente distintos. Demir está cada vez más emocionado con su relación con Ümit, que mantiene a escondidas de su esposa. De hecho, Demir tiene la intención de irse con Ümit a pasar un fin de semana juntos fuera de Çukurova. Por ello, le ha mentido a su mujer, diciéndole que va a pasar el fin de semana a Ankara por una cuestión laboral, pero en realidad estará entregándose a la pasión de la doctora.

Por su parte, Züleyha, está preocupada por el chantaje que está recibiendo su esposo, mientras va investigando las infidelidades de Adnan Yaman: se dice que el hombre tiene otro hijo y no lo ha reconocido; y ella quiere comprobar si es verdad lo que dice el extorsionador.

La joven ha decidido investigar el pasado de Adnan por cuenta propia. Por ello, decide ir a Estambul con Sevda para tratar de averiguar más cosas sobre el pasado del padre de su marido. Züleyha le miente a Demir sobre el verdadero motivo de su visita, pues prefiere evitarle las molestias. Al día siguiente llegan a la ciudad y van a la casa de la mujer que previamente Saniye y Gaffur les habían indicado. Sevda tiene mucho miedo, no quiere averiguar que Adnan le era infiel también a ella. Y Züleyha está ansiosa de conocer la verdad.

Demir comienza su fin de semana romántico con Ümit, lejos de Çukurova en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

Fikret se sincera con Müjgan

Müjgan se siente muy agradecida con Fikret por todo lo que ha hecho por ella desde que falleció su tía, Y es que el sobrino de Fekeli se ha convertido en el primer apoyo de la joven. No obstante, él decide abrir su corazón y confesarle todo lo que está sintiendo.

“Yo te amo Müjgan, pero no tenía el valor para decírtelo”, le dice Fikret; sin embargo, hay varias cosas que le frenan. A ella le gustaría que fuesen felices juntos, pero él ha sido tajante: “No te puedo prometer la vida que tanto te mereces para ser feliz”.

Fikret le dice que, aunque la ama, no va a poder cuidarla y protegerla tal y como se merece, por ello no pueden estar juntos. El joven le pido que no le exija explicaciones, pues no puede contarle sus motivos. ¿Qué pasará entre ellos? ¿Será el final definitivo?