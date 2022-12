Desde que Haşmet Çolak pisó Çukurova, después de estar 20 años encarcelado, las cosas se han salido de control. La venganza y el dolor gobiernan el pueblo. El hombre no se detendrá hasta destruir a los Yaman y recuperar sus tierras, y prueba de ello es la muerte de Saniye y Gülten. ¿Cuál será su siguiente paso? ¿Qué pasará en los próximos capítulos de “Tierra amarga”?

En el capítulo anterior, emitido en España por Antena 3, tras la muerte de sus mejores amigas, Züleyha le muestra su apoyo a Gaffur en su peor momento. La joven quiere a Üzum como si fuera una hija y se ha encargado de dejarle claro que la va a cuidar siempre. Por otro lado, la protagonista tendrá que lidiar también con los problemas del corazón, pues tras los últimos acontecimientos en su vida ha decidido postergar su boda con Mehmet.

En tanto, Mehmet cree que Fikret puede tener algo que ver con la decisión de la cancelación de su boda. Pero el sobrino de Fekeli no ha tenido nada que ver y se lo ha dejado claro. Él no se fía de Mehmet, y, aunque no duda que sus sentimientos hacia la joven fueran sinceros, cree que esconde algo y está dispuesto a descubrirlo.

Züleyha le muestra su apoyo a Gaffur en su peor momento (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Los abusos de poder de Çolak

Haşmet Çolak tiene mucha prisa por demostrarle a todo el mundo que ha salido de prisión más fuerte que nunca, así que, junto a su nuevo ayudante han decidido montar un escándalo para llamar la atención de Çukurova.

Por ello, tras aliarse con Vahap, ambos van a una aldea que estaba en tierras del Estado y echan a la pobre gente fuera de sus casas. Luego, destruye todo el terreno ante la mirada de todos. No contentos con lo que hicieron, su empleado saca una pistola para intimidar a las personas que miraban como en pleno invierno destruían sus propiedades.

Haşmet Çolak tiene mucha prisa por demostrarle a todo el mundo que ha salido de prisión más fuerte que nunca (Foto: Tims & B Productions)

La inesperada alianza de Fikret y Mehmet

Es evidente la enemistad entre Fikret y Mehmet. El primero sigue enamorado de Züleyha, aunque no quiera aceptarlo; mientras que el segundo estuvo a nada de casarse con la protagonista, pero la unión tuvo que ser postergada el mismo día de la ceremonia a pedido de ella. Ambos saben que no se tragan, pero, aunque nadie lo esperaba deciden unir fuerzas contra Çolak.

Así, en el próximo capítulo de “Tierra Amarga” veremos como ambos jóvenes se enteran del destrozo que han hecho Çolak y sus hombres en la aldea de unas humildes personas de Çukurova. Les han echado de sus casas y éstas las han destruido con tractores. Por ello, aparte de calmar a los aldeanos, los jóvenes se han unido para vengarles contra el abuso de poder de Çolak... ¿Cómo lo harán?