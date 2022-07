¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La telenovela turca continúa imparable en España donde es la favorita del público. En ella se pudo ver que Fikret se sentía devastado por lo que le ocasionó a su tío Fekeli y la culpa lo obligó a tomar una importante decisión que ha sorprendido a todos durante el episodio estrenado el miércoles 6 de julio a través de Antena 3. Aquí te contamos todo lo que sucedió.

La telenovela “Tierra amarga” o conocida en su país de origen como “Bir Zamanlar Çukurova” cuenta con la participación de la reconocida actriz Hilal Antinbilek.

Junto a ella aparece un gran elenco de actores entre los que destacan Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Melike Ipek Yalova, Kerem Alışık, entre otros, que han logrado dar vida a esta importante producción que ha impactado al público con su gran historia de amor, traición y venganza.

Desde su estreno en España, en julio del 2021, hasta la fecha “Tierra amarga” ha destacado por conseguir un importante nivel de audiencias diariamente. Esto sumado a su gran cantidad de fans que han ido en aumento mes a mes.

Cabe indicar que en el capítulo anterior Fikret es echado del hospital por Mujgan debido a qué por su culpa Fekeli estuvo al borde de la muerte, mientras que Züleyha le entregó una carta a Demir donde la mamá de Fikret aclara las cosas y asegura que mantuvo una relación con Adnan pero no menciona que el hombre le haya hecho daño.

A continuación, conoce lo que pasó en el capítulo del miércoles 6 de julio de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Züleyha le reclama a Demir por publicar la carta

Demir se encuentra en su oficina y Züleyha llega para reclamarle por la carta que mandó a publicar, precisamente, la misma carta que ella le entregó. La mujer le indica que ha sido una mala idea y lo único que debió hacer es hablar con Fikret y de la mejor manera.

Demir dijo que no tenía otra opción luego de los carteles que colocó Fikret. Züleyha le advierte que el joven podría actuar en contra de él.

“¿Crees que Fikret me asusta? Que lo intente si se atreve. Su problema es con mi fortuna y mi felicidad. Yo lo hice para que nos dejara en paz”, señaló Demir.

Demir también expresa que si tiene dignidad el hombre deberá irse. Züleyha está muy preocupada por lo que les pueda pasar a ellos y a sus hijos.

Fikret decide irse a Alemania

Tras darse cuenta que cometió un error Fikret le dijo a Fekeli que se irá a Alemania. Su tío le indica que la venganza más efectiva es perdonar y olvidar.

“Esta ira solo se calmará si es que estoy lejos. Es mejor que me vaya antes de que le haga daño a otra persona. Ni siquiera mi propio padre me aceptó como tu, me abriste los brazos”, dijo Fikret.

Entre lágrimas, Fikret también le pide que no lo incluya en su herencia y que sí tome en cuenta a Kerem Alí.

Fekeli le asegura que él decidirá lo que hará y le recuerda que cuando él nació sintió que era de su familia y así seguirá siendo. “La idea de Alemania es buena, vete, olvídate de todo un tiempo. Olvídate de tu odio y rabia, purifica tu alma y si quieres volver esta siempre será tu casa”, sentenció Fekeli.

Müjgan sufre por la partida de Fikret

Fikret le dice a Müjgan que se irá a Alemania, pero antes de partir le confiesa que se enamoró de ella. Así también le dice que para él no es fácil dejarla.

“¿Seguro que te tienes que ir?”, dice Müjgan.

Müjgan le propone irse a Estambul o Ankara pero que no se aleje de ella. “¿Por qué renuncias a nosotros?¿Podemos irnos a cualquier lugar que escogieras?”, sostiene la mujer.

Müjgan le promete que lo ayudará y empezará una nueva vida pero Fikret se emociona al verla suplicar porque no se vaya.

Fekeli le da la bendición a Fikret

Fikret se despide de Fekeli y Lütfiye. Ambos acompañan al joven hasta el auto que lo llevará a Alemania. El hombre se despide también de las trabajadoras de la mansión.

Antes de partir le da un abrazo a sus tíos mientras le brotan lágrimas de los ojos.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.