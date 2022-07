Los capítulos de esta semana de “Tierra amarga” trajo consigo grandes revelaciones. La telenovela turca que emite de lunes a viernes en Antena 3, sorprendió a todos luego de mostrar a Demir terminando su romance con Ümit, a quien le reconoce que sigue enamorado de Züleyha y han decidido ser una familia con ella. Aunque la doctora no está dispuesta a rendirse fácilmente.

De esto, por supuesto, no está enterada Züleyha, quien invita a la mansión a Ümit, sin saber que está metiendo a su propia enemiga a casa. Pero de ello, le advierte Sevda. La mujer ha visto a Demir saliendo de la casa de la doctora; además, le plantea que tenga mucho cuidado y que no se fíe de ella.

Por otro lado, esta semana en “Tierra amarga”, una revelación cambiará la vida de Demir. El joven es secuestrado por Fikret, quien luego de maniatarlo le confiesa que él fue quien estuvo difamando a su familia; además le revela su verdadera identidad: él es su hermanastro. El hombre, sin creerlo, viaja a Estambul, para descubrir si lo que dice el joven sobre Adnan Yaman es cierto o no.

Fikret apunta con un arma a Demir, tras confesarle que es su hermano en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL 1 DE JULIO EN “TIERRA AMARGA”?

Demir confirma que Fikret es su hermano

Demir va en busca de respuestas fuera de Çukurova. Cuando llega a Estambul, visita a la mujer que trabajaba para su familia cuando él era pequeño. Allí se entera, además, que Sevda y Züleyha ya estuvieron allí anteriormente.

Lo cierto es que la mujer le confirma sus peores temores: Fikret es el hijo bastardo de Adnan Yaman. No solo eso, sino que se entera que, tal como dijo Fikret, su padre les echó a él y a su madre, ambos pasaron una dura infancia por culpa del patriarca de los Yaman. Demir se queda en shock. ¿Qué va a hacer ahora?

Züleyha ve a Yilmaz en un sueño

Züleyha pasó unos meses muy duros tras la muerte de Yilmaz. Sin embargo, ahora que está con Demir, la joven poco a poco está pudiendo superar la tragedia. Aunque ha comenzado a reconocer que ama a su esposo, en su corazón siempre estará Yilmaz. Coomo se recuerda, antes de morir, el joven le pide a Demir que cuidara siempre de Züleyha y los niños, y él lo ha estado cumpliendo.

La protagonista ha tenido un sueño en el que ha visto a Yilmaz, quien le ha dicho: “Züleyha, me marcho”. Ella, llorando, le dice que sin él su vida no tenía sentido. El joven la consuela y le dice: “No llores más, Demir está contigo ahora y él te quiere de verdad; por ello, tu debes hacer lo mismo”. Se sintió feliz. Cuando se despierta, la joven se siente muy aliviada y le cuenta a Sevda. Después del sueño Züleyha ahora se siente libre.

Züleyha ve a Yilmaz en un sueño y la tranquiliza. Ahora está dispuesta a darle una oportunidad a Demir (Foto: Tims & B Productions)

Züleyha y Ümit, ¿amigas?

Ümit, que no piensa perder a Demir, ha emprendido la misión de hacerse amiga de Züleyha. Por ello, apareció de imprevisto en la mansión Yaman, dejando a todos confundidos. Salvo a la amable protagonista que la recibió con los brazos abiertos.

Züleyha se siente bien con Ümit y le agradece todo lo que hace por ellos, de hecho, le invita a la joven a que se vaya de vacaciones con ellos. ¿Qué dirá Ümit? ¿Cuándo se dará cuenta Züleyha de que todo es una trampa?

El siguiente paso de Fikret

Después de confesarle el secreto del patriarca Yaman, Fikret y Demir se pelean, aunque no llega a mayores. Fikret de vuelta en su despacho tiene mucha rabia dentro después de todo lo que pasó. Le encantaría haber terminado con la vida de su hermanastro, pero algo en su interior le hizo que no pudiera disparar.

Sin embargo, no está dispuesto a darse por vencido. Saca de un lugar unas bombas caseras, ¿qué está pensando hacer? ¿acaso las utilizará? El joven está convencido que su venganza no ha hecho más que empezar. No obstante, una duda nace: ¿qué hará Demir ahora que sabe la verdad?