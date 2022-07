Este 26 de julio se estrena un nuevo capítulo de “Tierra amarga”, la famosa telenovela turca que se ha convertido en todo un éxito en España gracias a sus transmisiones por Antena 3. Titulada originalmente como “Bir Zamanlar Çukurova”, la ficción de Turquía está protagonizada por actores de la talla de Hilal Altınbilek (Züleyha) y Murat Ünalmış (Demir), y cuenta con una gran audiencia que la respalda.

En este próximo episodio de la serie de televisión, veremos qué pasará con Sevda y Ümit, quienes, luego de reestablecer su relación madre - hija, han vuelto a separarse por el deseo de la doctora de estar cada vez más cerca de Yaman. Además, descubriremos qué ocurrirá con Züleyha y Demir, cuyo matrimonio estará tambaleando cada vez más.

¿Quieres saber que sucederá en la próxima entrega de la famosa producción otomana? A continuación, descubre qué pasará en el capítulo del martes 26 de julio de la telenovela turca “Tierra amarga”, que se transmitirá a través de Antena 3 en España.

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA” DEL 25 DE JULIO?

En el capítulo del lunes 25 de julio de “Tierra amarga”, descubrimos cómo Demir y Züleyha discutieron luego de que ella decidiera que el campamento Hünkar ahora se llame “campamento Yilmaz”, como un homenaje al padre de su hijo Adnan.

Asimismo, hemos sido testigos de cómo Ümit se marchó de Çukurova, ya que su madre no quiso ayudarla a separar a Demir y Züleyha. Sevda intentó pedirle que se quede, implorando para que permanezca a su lado, forme una familia y no sea la “amante” de ese matrimonio. Sin embargo, la doctora le dio un ‘ultimátum’: Si no la ayuda, no volverá a verla.

Demir y Züleyha discutieron en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN EL CAPÍTULO DEL 26 DE JULIO DE “TIERRA AMARGA”?

Con el único fin de complacer a Ümit, veremos que Sevda cambiará su decisión, caerá en el chantaje y empezará con su plan de separar a Züleyha y Demir. Para la cantante, ceder será la única manera que encontrará de no separarse nunca más de su hija pérdida.

Debido a que Yaman sospecha que su esposa aún ama y recuerda a Yilmaz, ella aprovechará esa información y convencerá a la joven de ir al cementerio a dejarle flores a su expareja. De esta manera, pretende reactivar los celos, las dudas y la desconfianza del hombre.

Finalmente, seremos testigos de otro paso más en el plan de venganza de Fikret: el muchacho se pondrá en contacto con Züleyha, le solicitará que se reúnan y, supuestamente, arreglar sus diferencias. ¿La joven caerá en la trampa? Lo sabremos en la próxima entrega de “Tierra amarga”.

Con el único fin de complacer a Ümit, veremos a Sevda ceder ante su chantaje en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

La producción otomana “Tierra amarga” se transmite, en vivo, a través de la señal de Antena 3 en España. Según información oficial de la cadena, el horario de emisión de nuevas entregas de la serie es desde las 5:45 p.m. Sin embargo, parte del público ha reclamado que la ficción retrasa su emisión hasta más allá de las 6:00 p.m., por lo que te recomendamos tomar precauciones al respecto.

Por otro lado, si prefieres ver la producción a través de streaming, puedes hacerlo desde la plataforma ATRESplayer Premium.