¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Betül continúa con su ambición de apoderarse de todas las propiedades de la familia Yaman y tiene como aliado a Abdülkadir. Ambos coinciden en poner en marcha su plan y ganarse la confianza de Herkan. Para ello, la joven usará sus encantos. Por otro lado, Sermin amenaza a Saniye en presencia de todos. Estas y otras cosas han sorprendido a la teleaudiencia de España durante el nuevo capítulo del drama otomano que fue emitido el miércoles 21 de septiembre por Antena 3.

La telenovela “Tierra amarga” se ha convertido en una de las producciones turcas más famosas de los últimos tiempos en España. Los fans, que van en aumento, no se pierden ni un solo episodio de este drama otomano.

Esta importante producción cuenta con la participación de reconocidos actores como Hilal Antinbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol, Kerem Alışık, entre otros.

“Bir Zamanlar Çukurova”, nombre original de la telenovela, relata la historia de amor entre Züleyha y Demir Yaman, un hombre poderoso que logra conquistar a la protagonista. Todo esto se produce en medio de situaciones y tragedias que ponen en peligro la estabilidad de su matrimonio.

Pero con Demir desaparecido y Züleyha a cargo de las acciones de la empresa, el futuro de la familia estará en peligro con la llegada de los Gümüşoğlu.

A continuación, conoce lo que sucedió en el episodio del miércoles 21 de septiembre de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido por Antena 3 en España

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE “TIERRA AMARGA”?

Sermin amenaza a Saniye

Sermin llega a la mansión luego de su accidente y es recibida por los empleados. Saniye le da la bienvenida, pero la madre de Betül rechaza el saludo y el plato que se ofrece a prepararle.

“Señora Sermin que le quede claro que yo nunca le he hecho daño a nadie y, mucho menos, he hecho daño a propósito” dijo Saniye.

Sermin no cree en sus palabras y la acusa de haberla atropellado. “Saniye, no lo voy a olvidar, cuando me mejore me vengaré de ti por intentar matarme”, expresó Sermin.

Lütfiye le ofrece su apoyo a Züleyha

Züleyha no la pasa nada bien. Desde que llegó Hakan sus preocupaciones han aumentado, todo esto sumado a la desaparición de Demir.

Züleyha y Lütfiye conversan y la mujer le dice que está muy feliz de permanecer en la mansión, ayudándola y estar cerca de los niños. Asimismo, la tía de Fekeli confiesa que no encuentra un lugar a dónde ir en Çukurova.

“Estaría encantada de que no la encontraras en mucho tiempo”, dice Züleyha.

“Es fácil invitar a alguien a tu casa, decirle que se vaya, no lo es. Los invitados son para tres días y hemos pasado demasiado tiempo aquí”, sostuvo Lütfiye.

Lütfiye le promete a Züleyha cuidarla y que cuando Demir aparezca estarán juntos con Fikret.

El plan de Abdülkadir y Betül

Abdülkadir y Betül continúan con sus planes. La mujer le comenta que Herkan está siendo un problema para sus objetivos.

Betül añade que luego de su conversación con Züleyha quedó claro que ella confía en el hombre de confianza de Demir.

¿”Cómo conseguiré que no confíe en él?”, dice Betül.

“Mirate en el espejo, eres preciosa . ¿Seguro que no puedes encargarte de un hombre imbécil?”, señala Abdülkadir.

Abdülkadir le explica que ningún hombre se resistiría a sus encantos. En ese momento, se les ocurre la idea de llevarlo a cenar.

Betül seduce a Herkan

Betül tuvo una cita con Herkan, el trabajador de confianza de Demir, para dialogar sobre la empresa. En la cena, la mujer le pide al hombre que le tenga más confianza y que no la trate como a una señora.

Betül solicita dos copas de vino y se muestra muy atenta a lo que comenta Herkan. El joven aseguró que estudió Ciencias políticas en Ankara.

“Perdóname si he sido demasiada dura contigo. Asumir la responsabilidad (de la empresa) no ha sido fácil. Muchas gracias por esta conversación”, dijo Betül.

Betül logró atrapar a Herkan y brindar por la amistad.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.