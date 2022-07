¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La boda de Rashid y Fadik no solo trajo mucha alegría y unión, sino también grandes revelaciones que han puesto en peligro el futuro de los recién casados. A esto se suma la reconciliación entre Fikret y Fekeli. Estas y otras cosas se pudieron ver durante el episodio de la famosa telenovela turca, en España. El drama protagonizado por Hilal Antinbilek emitió su nuevo capítulo el miércoles 20 de julio a través de Antena 3. Te contamos todo lo que sucedió.

“Bir Zamanlar Çukurova” o también conocida como “Tierra amarga” es una de las producciones turcas que se ha convertido en la favorita del público en España. En ese país todos sus episodios pueden verse a través de la señal de Antena 3 y sus fans aumentan con el paso del tiempo.

En esta telenovela se puede ver el gran protagonismo de Hilal Antinbilek junto a un gran elenco de actores.

Cabe indicar que “Tierra amarga” fue estrenada en el 2020 en Turquía y rápidamente logró ser considerada como una de las más exitosas de los últimos tiempos.

Furkan Palalı como Fikret Fekeli en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

A España llegó en julio del 2021 y desde aquella fecha hasta la actualidad ha logrado importantes índices de sintonía.

A continuación, conoce lo que pasó en el capítulo del miércoles 20 de julio de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Demir rechaza a Ümit

Ümit sigue obsesionada con Demir y hará todo lo posible para que él esté siempre a su lado a pesar que Yaman le ha dicho que lo deje en paz.

Ante ello, la mujer llama por teléfono a Demir y le dice que no puede vivir sin él. “Me da igual, no me importa Züleyha ni lo que pueda pasar”, dice la joven.

Esto enfada a Demir pero no imaginó que Ümit recordaría que su padre, Adnan Yaman también cometió un acto de infidelidad.

“Tu padre hizo eso, él nunca se divorció de tu madre y siguió con Sevda hasta el final de sus días”, dijo Ümit.

Demir no cae en su juego y tras advertir que él no es como Adnan le dice que no vuelva a llamar o se arrepentirá de haberlo hecho. La joven queda devastada al borde del llanto.

Ümit vuelve a ser rechazada por Demir (Foto: Tims & B Productions)

Lütfiye hace recapacitar a Fikret

Lütfiye conversa con Fikret y hablan sobre Demir. El joven muy furioso le pide que no lo defienda a Yaman.

La mujer trata de hacerle entender las cosas y que se ponga en la situación de Demir. “Te entiendo, es triste, es algo muy doloroso y aunque tengas la razón él también”, dice Lütfiye.

Su tía también le confiesa que tiene miedo de perderlo debido a lo que le pueda pasar por continuar con su rivalidad con Demir. “¿Qué voy hacer si te pasa algo? Por ti siento debilidad, siempre te he visto como un niño”, dijo Lütfiye.

Pero lo más impactante fue cuando le confiesa que su hermana le pidió cuidar a Fikret.

Fekeli perdona a Fikret

Fikret se ha convertido en todo un dolor de cabeza para su tío, Fekeli, quien ya no sabe qué hacer con su sobrino debido a los planes y acciones que viene realizando. Esto le ha generando gran decepción. Pero Lütfiye consiguió que Fikret vaya a casa de su tío para pedirle perdón.

“Siempre me he preocupado por ti. He intentado con todas mis fuerzas que no cavaras tu propia tumba o que no acabaras en prisión”, dijo Fekeli.

Fikret le pide perdón a su tío. Pero Fekeli le dice que solo ha tratado de aconsejarlo para su bien.

Tras permanecer callado durante varios minutos Fikret se despide de su tío y Fekeli no permite que lo toque; sin embargo, la emoción los invade y se dan un fuerte abrazo frente a Lütfiye.

En ese momento aparece Mugjan quien está contenta de ver a Fikret. Fekeli invita a todos los presentes a una cena para tener un buen comienzo como familia.

Fekeli perdona a Fikret (Foto: Tims & B Productions)

Rashid se casó pero ¿tiene otra mujer?

Otro de los momentos más esperados en esta telenovela era la boda entre Rashid y Fadik. Esto ocurre luego que Rashid plantará en el altar a Fadik hace un buen tiempo atrás. Ahora la felicidad los ha envuelto.

Pero este mágico momento acabó cuando una mujer entró gritando y dirigiéndose a Rashid: “¡Cómo puedes hacer algo así!. ¡Ese hombre me ha roto el corazón!”.

Zülehya, Sevda y los demás invitados quedan muy sorprendidos por lo que están viendo. Pero frente a todo el mundo la mujer revelará que Rashid es su esposo con quien tiene un hijo.

“Rashid, ¿tú la conoces? ¿Quién es esa mujer?”, le dice Fadik. Demir le pide las explicaciones a Rashid quien se queda sin pronunciar palabra alguna.

La mujer quien asegura ser la esposa de Rashid (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.