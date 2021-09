¿Sabes qué momentos interesantes se vienen está semana en la telenovela turca “Tierra amarga”? “Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original, está imparable con su sintonía y no hay quién le haga sombra en España. Y es que la complicada historia de amor entre Yilmaz y Züleyha está cada vez más interesante. Mira lo que se viene y no te pierdas ni un solo capítulo.

La teleserie turca también triunfa en España, al igual que lo hizo en 30 países, con una tendencia al alza en sus audiencias, creciendo capítulo a capítulo. “Tierra Amarga” es la historia de un amor legendario, que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la fértil tierra de Çukurova. Es una historia en la que se une el mal, la pasión y la tiranía. Los protagonistas son Yilmaz, que se mete en problemas sin quererlo para proteger a Züleyha del mal de su propia familia, y Züleyha, que preferiría morir antes que dejar atrás su amor.

¿CUÁLES SON LAS CINCO COSAS QUE PASARÁN EN “TIERRA AMARGA” ESTA SEMANA ?

Esta semana del lunes 20 al viernes 24 de septiembre, “Tierra amarga” viene demasiado interesante. Estos son los momentos más impactantes que se emitirán por Antena 3:

1. ZÜLEYHA SUFRE POR AMOR

Luego de sufrir el accidente automovilístico, Züleyha y Müjgan son atendidas en el mismo hospital. Yilmaz acude a ver a su prometida ignorando a su exnovia. Züleyha sufre y llora en silencio al ser testigo del amor que nace entre ellos y los planes que tienen para casarse.

2. TIROTEO EN LA MANSIÓN

Fekeli no dudará en enfrentarse a Demir tras comprobar que los frenos del coche de Yilmaz fueron manipulados. Yilmaz, cargado de enojo, aparece en la mansión con una pistola y llama a Demir. No le perdona que su acto haya puesto en riesgo la vida de Züleyha y Müjgan. Se produce un tiroteo, pero no llegan a mayores porque Fekeli lo impide.

3. ZÜLEYHA DESCUBRE TODA LA VERDAD

Züleyha descubre que Demir fue quien manipuló los frenos del coche de Yilmaz, en el que ella pudo perder la vida junto a Müjgan. Decide escapar con el pequeño Andan en brazos y acude llorando a la casa de Yilmaz, donde celebra el compromiso con su novia. Züleyha, temblorosa y en shock, les confirma a Yilmaz que su marido fue quien manipuló los frenos del coche y ahora necesita huir de él.

4. TRÁGICO COMPROMISO

Demir aparece con una pistola en la celebración del compromiso de Yilmaz y Müjgany para buscar a Züleyha y se desata un tiroteo. Demir le dispara a Yilmaz y su vida corre peligro… Los médicos logran salvar a Yilmaz, pero Müjgan se da cuenta que su prometido nunca ha olvidado a Züleyha. Se siguen amando… ¿La doctora seguirá con Yilmaz?

5. DEMIR HUYE CON ADNAN

Tras lo ocurrido, Demir piensa en huir con Züleyha y Adnan, pero Hünkar plantea otra solución y Demir se lleva a Adnan. Züleyha nunca volverá a ver a su hijo… ¿Qué hará Gülten para ayudar a Züleyha, quien ya no quiere vivir? Mientras tanto, el futuro de Demir seguirá ensombreciéndose, muy pronto volverá a estar entre rejas.

¿CUÁL ES EL HORARIO “TIERRA AMARGA” LA SEMANA DEL 20 AL 24 SEPTIEMBRE ?

Este es el horario que tendrá “Tierra Amarga” del lunes 20 al viernes 24 de septiembre y que se emitirá por la cadena de Atresmedia.

Lunes 20 de septiembre: a las 5:45 P.M.

a las 5:45 P.M. Martes 21 de septiembre : a las 5:45 P.M.

: a las 5:45 P.M. Miércoles 22 de septiembre: a las 5:45 P.M.

a las 5:45 P.M. Jueves 23 de septiembre : a las 5:45 P.M.

: a las 5:45 P.M. Viernes 24 de septiembre: a las 5:45 P.M.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “TIERRA AMARGA”?

“Tierra Amarga” tiene cuatro temporadas. Tres temporadas y ya fueron estrenadas en su país de origen. La primera entrega cuenta con 35 episodios y se emitió entre el 13 de septiembre de 2018 y el 30 de mayo de 2019.

La segunda, que cuenta con 28 capítulos, se transmitió desde el 19 de septiembre de 2019 al 9 de abril de 2020. Por último, la tercera temporada, que tiene 39 episodios, se estrenó el 17 de septiembre de 2020 y terminó el 24 de junio de 2021.

En total, “Tierra amarga” cuenta con 102 episodios, que tienen una duración aproximada de 140 minutos, por lo tanto, es probable que en España la telenovela turca tenga más de 200 episodios, ya que se adaptan a las características de la televisión de ese país,

La cuarta temporada de “Tierra amarga” (Bir Zamanlar Çukurova) empezaron las grabaciones a medido de agosto de 2021 y aún no ha sido estrenada.