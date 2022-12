Una nueva semana comenzó para “Tierra amarga” y en ella hemos podido ver cómo las muertes de Saniye y Gülten no serán la única mala noticia que Züleyha reciba. Y es que Üzum fue atropellada por una moto en el capítulo anterior de la telenovela turca. La pequeña intentó cruzar la pista para reencontrarse con la protagonista, pero terminó en el suelo inconsciente por el choque.

En el capítulo pasado, la niña fue llevada al hospital de inmediato, con un Gaffur lamentando su mala suerte y asegurando que, si pierde a su hija, su vida ya no tendría sentido. Afortunadamente, Üzum se recuperó del golpe y despertó. Los doctores le informaron al padre de la pequeña que tuvo una contusión pero que no era grave y que se pondría bien.

Mientras que, en otro momento, Züleyha se enfrentó a Haşmet Çolak en su restaurante, para reclamarle por haber destruido las casas de los pobres. La protagonita de la telenovela turca lo puso en su sitio y le dejó claro que, si volvía a cometer otra atrocidad, se las vería con ella, ante el aplauso y apoyo de Çukurova. La idea de ser cruel para ganarse el respeto le salió mal a Çolak, porque se ha ganado el repudio de los habitantes del pueblo.

Züleyha se enfrentó a Haşmet Çolak en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA” DEL 19 DE DICIEMBRE?

Betül confunde a Vahap

Betül tiene mucho miedo de Vahap. Después que le robara la cinta de Fikret, el hermano de Abdülkadir solo quiere vengarse. No obstante, la joven ha maquinado un plan para salvarse: le ha hecho creer a Vahap que se inventó todo. Como el hombre es un poco débil de mente, Betül logra manipularlo, incluso le pide perdón. ¿Qué pasará ahora? ¿Se dará cuenta el socio de Çolak que ha sido manipulado?

Çolak y Vahap traman un plan para destruir a Züleyha

Çolak está obsesionado con destruir a Züleyha y más porque lo humilló en público; pero, sobre todo, porque en Çukurova es una mujer muy respetada y le hacen caso en todo. Por eso quiere acabar con ella y con su poder.

Ante ello, Vahap le cuenta a Haşmet que llevaba todo el día siguiendo a Züleyha: había descubierto sus puntos débiles. Estos eran sus hijos y sus trabajadores. El joven creía que atacando uno de esos, podrían terminar con la protagonista y al hombre le ha gustado la idea. ¿Terminarán con ella?

Çolak y Vahap traman un plan para destruir a Züleyha en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

La confesión de Mehmet

La pequeña Üzum no quiere hablar con Mehmet, pues antes de su accidente vio cómo le cogía del brazo, algo que tiene guardado y que no acepta, pues no le gustó para nada. Tras traerle un regalo y ver que la pequeña seguía sin querer hablar con él, el joven le confiesa la verdad y le cuenta lo que pasó. Mehmet le dice que está locamente enamorado, no me imagina mi vida sin ella.

También le cuenta que hacía unas semanas que Züleyha había roto su compromiso con Mehmet. Él sigue sin asimilarlo y quiso hablar con ella para expresar sus sentimientos, que solo quería hablar con ella. Tras ello, la pequeña se alegra y vuelven a ser amigos.

Esa no fue la única confesión de Mehmet. De hecho, habla también con Züleyha y le desvela sus supersticiones de por qué cree que ella canceló la boda. Todo está enfocado en Fikret, quien aparece para preguntar por Üzum. En realidad, ambos quieren comportarse parecido con Züleyha para ganarse su corazón.

Por eso, Mehmet le ha lleva un gran oso de peluche blanco y Fikret, al enterarse, se da media vuelta en busca de un regalo para Üzum ya que no quiere aparece por la casa con las manos vacías. ¿Cuándo cesará esta competición por la joven?