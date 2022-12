La cuarta temporada de “Tierra amarga” tiene a todos en vilo. Y es que cada capítulo vemos a Züleyha enfrentar un problema tras otro. Sus enemigos no pararán hasta verla hundida, pero la joven tiene aliados tan fuertes como los que lo quieren ver caer. No obstante, también deberá luchar por su felicidad. La exmujer de Demir quiere darse una oportunidad con Mehmet, aunque no sabe que en realidad él es Hakan, uno de los principales adversarios de los Yaman.

Mientras Züleyha lo intenta, otros sufren al verla feliz. Entre ellos Fikret, quien se niega a creer que la joven se casará con su peor enemigo; además, Betül y Sermin también quieren acabar con ella. De hecho, la muchacha inició un plan de venganza, como se vio en el capítulo anterior de “Tierra amarga”, en el que busca a Adbülkadir para que le ayude con; sin embargo, el hombre le suguiere que se vaya del pueblo con el diner o que ha conseguido. Ella, por supuesto, no le hace caso.

Por otro lado, Haşmet Çolak pisó Çukurova después de estar 20 años encarcelado y lo primero que ha hecho es enfrentarse a Züleyha. El poderoso hombre le reclamó a la protagonista unos terrenos que supuestamente le robó Demir, pero ella lo echó de su despacho por su actitud prepotente. Después de los problemas, sin embargo, llegó la calma: Mehmet le pide que adelanten su boda para olvidar todos los últimos problemas.

¿QUÉ PASÓ EL LUNES 5 DE DICIEMBRE EN “TIERRA AMARGA”?

Betül le roba a Vahap

Betül está muy molesta con Fikret. Romer su compromiso antes de la boda es algo que no le perdonará; por eso, ahora quiere arruinarle la vida. Su plan para vengarse del joven Fekeli ha sido drogar con un somnífero a Vahap para poder robarle la cinta que modificó para que pareciera que Fikret estaba metiendo droga en el camión de los Yaman. La hija de Sermin logra su cometido.

El fiscal ve la cinta de Fikret

Después de robarle la cinta con el video alterado le envía de forma anónima al fiscal general de Çukurova la cinta de Fikret “traficando drogas”. La joven lo que realmente quiere es terminar con su vida, y de esta manera puede terminar en prisión.

Fikret en ningún caso estaba traficando con drogas, al revés, estaba quitándola de uno de los camiones de los Yaman, donde los hermanos Keskin la pusieron sin que nadie se dé cuenta; pero, finalmente, cayó en la trampa. Ahora el fiscal ha visualizado el video y piensa que el sobrino de Fekeli es culpable. ¿Qué va a hacer? ¿Ordenará que lo arresten? ¿Conseguirá Betül terminar con él?

Saniye discute con Haşmet Çolak

Haşmet Çolak no mentía cuando decía que iba a recuperar todo lo que él consideraba que le correspondía. Saniye y Gülten han descubierto como él y sus hombres estaban trabajando una tierra de naranjos de los Yaman. La mujer se enfrenta a Çolak, y este, que tiene poca paciencia, comienza a discutir con ella. Las cosas se salen de control cuando el sujeto saca su pistola y comienza a dar tiros al cielo: quiere que Züleyha se entere que le va a quitar todo, y no parará hasta lograrlo.

Fikret no irá a la boda de Züleyha

Fikret siempre se ha mostrado en contra de la relación entre Züleyha y Mehmet. Al principio, el joven tenía muchos celos de Kara, porque estaba enamorado de la joven protagonista; sin embargo, parece que con el tiempo poco a poco lo está superando, aún así no cree que Züleyha haga bien casándose con él.

El hermano de Demir se lo ha dicho en numerosas ocasiones a la joven: no confía en Mehmet, cree que esconde algo y por ello no quiere que esté con ella. Züleyha también le ha pedido muchas veces que se fíe de Mehmet ya que ella lo hace, pero Fikret es incapaz de hacerlo.

Cuando se enteró de la noticia de su compromiso se quedó muy dolido y molesto, y ahora que se van a casar y le han dado la invitación, tampoco le ha sentado muy bien. Fikret le dejó claro a Züleyha que no irá a la boda ya que no apoya su matrimonio. Por eso, el joven tiene pensado marcharse de Çukurova. No quiere estar en el evento. ¿Qué pasará? ¿Se irá Fikret? ¿Hará algo Züleyha por retenerlo?