Un villano llegó a “Tierra amarga”. En los capítulos emitidos por Antena 3 en Espala, un nuevo enemigo de Züleyha llegó para vengarse de los Yaman. Haşmet Çolak, que ha estado en prisión durante 20 años, tiene mucha prisa por demostrarle a todo el mundo que está más fuerte que nunca, así que, junto a su nuevo aliado, Vahap, decide montar un escándalo para llamar la atención de Çukurova.

En el capítulo anterior de la telenovela turca, la muerte de Saniye y Gülten, golpeó a todos. Las mejores amigas de Züleyha fueron asesinadas por Haşmet Çolak, desatando el dolor en ella y, sobre todo, en Gaffur y Çetin, que se quedaron solos. Por otro lado, la protagonista tendrá que lidiar con sus propios dramas, en especial, después de postergar su boda con Mehmet.

Mehmet cree que Fikret puede tener algo que ver con la decisión de la cancelación de su boda. Pero el sobrino de Fekeli no ha tenido nada que ver y se lo ha dejado claro. Él no se fía de Mehmet, y, aunque no duda que sus sentimientos hacia la joven fueran sinceros, cree que esconde algo y está dispuesto a descubrirlo. ¿Qué pasó en el capítulo del miércoles 14 de diciembre?

Züleyha sufre la muerte de sus mejores amigas en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA” POR ANTENA 3?

Vahap provoca a su hermano

Luego que Abdülkadir le obligara a su hermano Vahap a irse de Çukurova cuando Betül consiguió robarle la cinta de Fikret, ahora el hombre se aliado con Haşmet Çolak y siente que tiene más poder que él. Además, lo defiende por toda la ciudad y ha sido él quien ha materializado el escándalo en la aldea.

Ante ello, Abdülkadir intentó regañarlo, pero su hermano no se dejó: “¿Quién te crees que eres? ¡No puedes echarme de mi ciudad!”, le dice. Cuando el Keskin mayor se entera que su hermano está con Çolak, se enfada muchísimo, pero él no le ha hecho ni caso. Va a seguir junto a Çolak. ¿Qué va a hacer ahora Abdülkadir?

Abdülkadir en “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

Fikret y Mehmet se enfrentan a Haşmet Çolak

Fikret y Mehmet están cansado de la nueva llegada a la ciudad de Çolak. En un terreno que era de Demir y luego cedido al Estado, han arrasado por todo lo alto, echando a la gente de sus casas y destruyéndolo todo a su paso. Así que los jóvenes deciden visitar al hombre para que no se le olvide que nunca más debe hacer eso.

Mientras Çolak comía con Vahap y su hijo, Fikret y Mehmet entran a su terraza destrozándolo todo con tractores. Juntos han amenazado al hombre para que no vuelva a abusar de su poder. Al principio, Çolak no se tomaba muy en serio a los jóvenes, pero cuando Fikret le apunta con la pistola, se da cuenta que todo iba en serio. ¿Qué va a hacer tras la amenaza?

Haşmet Çolak en “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

Lütfiye vuelve a ser amenazada por Abdülkadir

Lütfiye se da cuenta que Betül y Sermin han vuelto a la pequeña mansión, además, con muchos aires de superioridad. Cuando la tía de Fikret les reprocha su actitud, aparece Abdülkadir de la nada y le dice que las mujeres son sus nuevas inquilinas. Para sorpresa de Lütfiye, él ha comprado la propiedad.

Luego, Abdülkadir vuelve a amenazar a la mujer y para que se quede callada, le muestra como tiene a Betül silenciada, y por ello, hace lo que él quiere, ya que les ha devuelto a ella y a su madre la casa.

Lütfiye en “Tierra amarga” (Foto: Tims & B Productions)

Fikret descubre al responsable de la muerte de su tío

Fikret se entera que Abdülkadir fue la persona que mató a su tío Ali Rahmet. El joven escucha una conversación entre Züleyha y Lütfiye y se entera de todo y, lo peor de todo, es que no tenían pensado decírselo. Fikret se queda en shock, ¿cómo pudieron ocultarle la verdad?

Como se recuerda, hace unos meses Lütfiye recibió una llamada anónima donde le dijeron que Keskin había ordenado el asesinato de Fekeli. Y nunca se lo contó a Fikret, porque quería protegerle de que hiciera una locura. Ahora el joven quiere vengarse. Por eso llega a la pequeña mansión dando gritos y buscándolo, pero no lo encuentra. ¿Qué es lo que le irá a hacer? ¿Lo querrá matar? ¿Conseguirán Lütfiye y Züleyha detenerlo?

Fikret en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)