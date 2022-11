La cuarta temporada de “Tierra amarga” se despidió una vez más de un personaje, uno relacionado con Demir y Züleyha, aunque indirectamente. Se trata de una mujer del pasado del hacendado que también dejó la historia tras ser asesinado por sus enemigos. La joven es Hülya Gümüşoğlu, hermana de Hakan, quien por ahora se hace llamar Mehmet Kara.

En el capítulo anterior, por otro lado, Züleyha descubrió que Betül ha estado vendiendo tierras de los Yaman a sus espaldas y beneficiándose de las operaciones sin rendir cuentas a la compañía. Por ello las expulsa de la hacienda Yaman. Sin embargo, la joven intenta dejar mal a la protagonista, quien al enterarse de los planes de la hija de Sermin convoca una rueda de prensa para defenderse.

Asimismo, Mehmet, que había ingresado al penal para averiguar quién está detrás del atentado a su amada, sale de prisión sin descubrir mucho, pues cuando está a punto de saber quién es el hombre que ha intentado matar a Züleyha, el hombre que se inculpó muere. Mamut cae, aparentemente, envenenado. ¿Qué pasará ahora? ¿Descubrirá que son los Keskin?

Züleyha recibe una mala noticia en "Tierra amarga": Hülya Gümüşoğlu ha fallecido (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA” DEL MIÉRCOLES?

Hakan se entera de la muerte de su hermana

Haber creado una doble personalidad le está empezando a jugar en contra a Hakan. Y es que el joven se ha enterado por Züleyha que su hermana ha muerto; pero como nadie sabe su verdadera identidad, no puede despedirse de ella. Por eso ha tenido que ir de incógnito al entierro.

Hakan llora la partida de Hülya de lejos, pues su amada, que todavía no sabe que él y Mehmet son la misma persona, también está presente en el funeral. Al joven le duele no haber podido llorar a su hermana tal y como corresponde, y también, no poder apoyarse en Züleyha. ¿Acaso es momento de contar su verdad?

¿Para qué Hakan se mete al dormitorio de Züleyha?

Mehmet está cansado de que Züleyha desconfíe sobre que Hakan vaya a volver a su vida o a atacarla a ella o a su familia. Y como no puede revelarle que es él, ha decidido zanjar sus dudas. En la noche se mete a su habitación y le asegura que sus cuentas pendientes eran con Demir, no con ella. Por ello le dice que esté tranquila, que no le hará nada.

El joven le dice que no tenga miedo, pero se lo dice a mitad de la noche, con el rostro cubierto y tapándole la boca. Así, lo ha generado darle un tremendo susto a Züleyha. Cuando se va, la protagonista corre de inmediato al cuarto de Fikret a pedirle ayuda. El sobrino de Fekeli estuvo a casi nada de descubrir la verdad de Mehmet.

En la noche Hakan se mete a la habitación de Züleyha y le asegura que sus cuentas pendientes eran con Demir, no con ella (Foto: Tims & B Productions)

La impotencia de Betül

Betül y Sermin han iniciado una guerra con Züleyha. Desde que la joven las expulsó de la mansión Yaman por haberle estado robando a la empresa, madre e hija están haciendo todo lo que pueden para recuperar su lugar.

Luego que intentaran dejar mal a Züleyha en una entrevista, la protagonista señaló que las demandará por malversación y por abuso de confianza. Por ello, ahora Betül llora desconsoladamente. Dice que la exmujer de Demir siempre se sale con la suya. Sermin intenta calmarla. ¿Se quedará tranquila o intentará una vez más acabar con ella?

El enfado de Abdülkadir

Abdülkadir está muy enfadado con Hakan. Desde hace mucho tiempo ya no tienen la confianza que tenían antes y no está al tanto de sus planes y sus movimientos. Le pone muy nervioso pensar que pueda estar haciendo algo a sus espaldas.

Lo cierto es que Gümüşoğlu no confía en su exsocio y mucho menos en su hermano, y cree que están detrás del atentado a la protagonista de “Tierra amarga”; por ello está investigando por su cuenta el caso