“Tierra amarga” (“Bir Zamanlar Çukurova” en su idioma original), viene arrasando en sintonía en diversos países a partir del trabajo de la actriz Hilal Altınbilek en el rol de Züleyha, personaje que ha demostrado varios cambios de look a los largo del melodrama y que cada traje tiene un significado especial.

El personaje ha consagrado a la actriz Hilal Altınbilek como toda una estrella. Si bien este no es su primer éxito televisivo, sin duda es el que más ha calado en los espectadores. Si aún no has visto todos los icónicos vestuarios, aquí tenemos un recuento.

¿LOS VESTIDOS DE ZÜLEYHA QUE HAN MARCADO “TIERRA AMARGA”?

INFORMAL

El primer look de Züleyha fue una sencilla combinación, pero una de las más emblemáticas. Vestida con una falda por las rodillas, unas botas altas, una camisa naranja y dos chaquetas llegó a Adana. Así llegó al rancho Yaman.

Cada traje que usa Züleyha tiene un significado especial (Foto: Antena 3)

EL VESTIDO DE BODA HEREDADO

Con la mirada triste y el antiguo vestido de novia de Hünkar, Züleyha contrajo matrimonio con Demir. Un vestido lleno de encaje y un largo velo que tapaba casi al completo el rostro de la joven.

Cada traje que usa Züleyha tiene un significado especial (Foto: Antena 3)

EL VESTIDO MÁS ESPECTACULAR

El espectacular vestido rojo largo que complementó con un ostentoso collar de diamantes a juego con unos pendientes fue uno de sus primeros looks de lujo. Züleyha acudió junto a la familia a una cena muy importante donde descubriría que había estado viviendo en una mentira durante mucho tiempo.

Cada traje que usa Züleyha tiene un significado especial (Foto: Antena 3)

SU VALENTÍA

Züleyha también ha demostrado durante este tiempo que tiene un fuerte carácter. Este es otro de sus vestuarios más reconocidos. Con su pequeño bebé pegado a su pecho y una pistola como complemento, Züleyha, una mujer de armas tomar. Echó carácter y escapó de la mansión.

Cada traje que usa Züleyha tiene un significado especial (Foto: Antena 3)

UNO DE SUS TRAJES MÁS RECORDADOS

Uno de sus trajes más memorables y dolorosos fue el que llevó durante su reencuentro con Yilmaz. La joven tuvo que arreglarse, casi de manera exagerada para demostrar todas las riquezas de Demir. Uno de los momentos más esperados de la teleserie, pero también el más agridulce. Llevaba un collar lleno de piedras preciosas y vestido de encaje negro de luto.

Cada traje que usa Züleyha tiene un significado especial (Foto: Antena 3)

¿QUIÉN ES HILAL ALTINBILEK?

Nacida en Izmir, Turquía, pero con ascendencia albanesa, la actriz de 30 años se mudó muy joven a Estambul, donde inició sus estudios de teatro y decidió dedicarse al arte. Antes de su paso por la televisión, Hilal participó en concursos de belleza, quedando en el top 5, y también realizó algunos trabajos como modelo.

Desde que era una niña, Altınbilek sabía que quería actuar. Fue durante la universidad que empezó sus primeros papeles en producciones pequeñas; sin embargo, su debut lo hizo en ´´Derin Sular’', en el año 2011. Dos años después obtendría un papel en ‘’Rosa Negra’', ganando mayor reconocimiento en su país natal.

Otras producciones en las que participó son Hayatımın Aşkı y Çocuklar Sana Emanet. Actualmente encarna el papel de Züleyha en ‘’Tierra Amarga’', rol con el cual ha ganado gran fama a nivel internacional. Una prueba de su enorme éxito es su cuenta de Instagram, donde reúne casi un millón de seguidores.

¿DE QUÉ TRATA ‘’TIERRA AMARGA’'?

Ambientada en la Turquía de los años 70, ‘’Tierra amarga’' cuenta la historia de una pareja de novios que viven felices hasta que un asesinato cambia el curso de sus planes y los obliga a abandonar sus casas para empezar una nueva vida. Así es como los jóvenes llegarán a trabajar a la casa de una mujer, no sin antes cambiar sus identidades y hacerse pasar por hermanos.

FOTOS DE INSTAGRAM DE HILAL ALTINBILEK: