El actor Murat Ünalmış, quien encarna a Demir en la exitosa telenovela turco de fama internacional “Tierra Amarga”, se ha caracterizado por mostrar siempre su lado familiar y ha dejado claro que su mayor tesoro es madre, ¿saben por qué? Aquí te lo contamos.

“Bir Zamanlar Çukurova” es un fenómeno de las telenovelas que, como pocas, ha tenido la aceptación para extenderse hasta una cuarta temporada con una trama que ha dejado perpleja a su audición, que cada semana la espera para ver con qué la sorprenden.

Sus protagonistas han logrado alcanzar la fama internacional, como Murat Ünalmış, quien tiene más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram, que están pendientes de sus movimientos y el que, de manera reciente, ha llamado la atención y enternecido a los fans es el amor a su madre.

¿CUÁL ES EL HERMOSO MENSAJE QUE EL ACTOR MURAT ÜNALMIŞ LE DEDICÓ A SU MAMÁ?

Murat Ünalmis ha subido una imagen en su cuenta de Instagram, que ha enternecido a sus seguidores. El actor, quien interpreta a Demir en “Tierra Amarga”, el 6 de enero de 2022 colgó una tierna imagen con su madre por cumpleaños.

“iQuerida madre, feliz cumpleaños. Estad siempre conmigo y detrás de mí con la salud. Te quiero mucho...”, dice el mensaje, al lado de la imagen donde aparecen juntos. Su madre tiene como detalle un hermoso y brillante anillo, ¿habrá sido su regalo?

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. La imagen tiene más de 44 mil corazones rojos y cientos de mensajes, donde le desean una larga vida a la madre del querido actor.

No es la primera vez que el actor sube imágenes con su mamá, pues siempre se ha mostrado unido a su familia. En el cumpleaños del 2021, también subió una foto abrazados que dice: “Feliz cumpleaños mi querida madre. Extraño más abrazarte. Dios te bendiga...”. Es evidente que la adora.

¿QUIÉN ES MURAT ÜNALMIS, DEMIR EN “TIERRA AMARGA”?

Murat Ünalmis nació en Kayseri, capital de la provincia homónima (Turquía), el 23 de abril de 1981 y actualmente tiene 40 años. Su estado civil es divorciado: estuvo casado con la modelo Birce Akalay.

Se graduó en Economía por la Universidad de la Sorbona (Francia). Además, cuenta con un grado en Comunicación por la Universidad de Marmara y llevó estudios de interpretación en la Academia de Estambul. Con 1.92 metros formó parte del equipo de baloncesto en el Fenerbahçe S.K., uno de los clubes más importantes en Turquía tanto en fútbol como en básquet.

Su debut como actor fue en el 2003 cuando tenía 22 años. Gracias a su carrera de actuación ha participado en distintas producciones de cine y televisión. Trabajó en “Love Is In The Air”, pero su papel más famoso, hasta ahora, ha sido Demir, en “Tierra Amarga”.