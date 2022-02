Adiós a Gülten. La empleada y confidente de Zuleyha en “Tierra Amarga” ha partido de la telenovela turca de una manera trágica que ha enlutado a todo Çukurova. ¿Por qué la actriz Selin Genç dejó el exitosos melodrama y cuál fue su mensaje de despedida?

“Tierra amarga”, que es “Bir Zamanlar Çukurova” en su idioma original, y se le conoce también como “Érase una vez Çukurova” y “Zuleyha” transmite su cuarta temporada en Turquía.

La serie ambientada en la década de 1970 ha ido cambiando sus personajes, incluso protagónicos y destacados. Gülten no ha sido la excepción. ¿Qué fue lo que sucedió?

¿POR QUÉ GÜLTEN DEJÓ TIERRA AMARGA?

Gülten, el personaje de Tierra Amarga encarnado por la joven y talentosa actriz Selin Genç, partió de la serie en el episodio 120 de la cuarta temporada, lo cual han conmocionado a toda la ciudad, así como a la audiencia.

La joven murió en un accidente de tránsito junto a Saniye. Cuando ambas cruzaban la pista agarrando una llanta, un auto, que iba a toda velocidad, las arrolló y murieron en de inmediato. Su impactante muerte ha enlutado Çukurova y disparado las reproducciones en la página de Instagram de la telenovela. ¿Qué ha dicho la actriz de su salida?

La muerte de Gülten conmociona a todo Çukurova (Foto: @timsandb).

Selin Genç ha enviado un emotivo mensaje, a través de su cuenta de Instagram. En sus palabras destaca el personaje, a gradece a la producción y deja entrever ver que salida tiene que ver con nuevos proyectos.

“Eres una mujer grande como una mano Blanca y con pestañas hasta las mañanas… Gülten (…) es hora de decir adiós. La mejor noticia de mi vida la recibí el día que supe que era parte de esta familia. Nuestros queridos productores, que me ayudaron a comenzar mi carrera con el proyecto con el que soñaba cuando era una joven que acababa de tirar su birrete, creyeron en mí”, dice parte del texto.

La joven resalta que fue una gran experiencia y una escuela de 4 años. “Me estoy graduando hoy. Me gustaría agradecerles, nuestra querida audiencia, que me ha visto, amado y apoyado desde el primer episodio (…) Perdón si me equivoqué, nos vemos en nuevas historias…”, añade Selin Genç, provocando la reacción de sus seguidores.

¿QUIÉN ES GULTEN EN “TIERRA AMARGA”?

Gulten es la hermana de Gaffur Taşkin y trabaja con sirvienta en la casa del rancho de “Tierra Amarga”. Lleva toda la vida allí, desde que nació y ha ido creciendo en la casa. Tiene un carácter muy dulce y sensible, y es bondadosa, no como su familia.

Se enamora de Yilmaz desde el momento en que se conocen, pero no es correspondida, por lo que deberá mantenerse al margen e incluso ayudó a Züleyha en la relación con este, así como en otras circunstancias como recuperar a su hija. Ellas eran su máximo apoyo dentro de la mansión y, por eso, Züleyha ha llorado de manera desconsolada su partida.

Capítulo en el que Gulten le cuenta a Züleyha donde está su bebé (Foto: Antena 3/ Youtube)

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ SELIN GENÇ?

Selin Genç nació el 21 de junio de 1994 en Estambul. Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Işık, además, tomó lecciones de actuación en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal Dilek Sabancı, y recibió clases de Rabia Sultan Düzenli, Fatoş Koçak y Nisan Akman en Mam’art Atelier.

Después de comenzar a trabajar con su manager Ali Sabuncugil, tomó lecciones de actuación frente a la cámara de Serkan Altıntaş. Se ganó el reconocimiento del director y productor con su audición, y consiguió su primer rol actoral en “Tierra amarga”.

Selin Genç, la actriz de "Tierra Amarga" (Foto: Instagram/ Selin Genç).

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” ONLINE VÍA ATV CON SUBTÍTULOS EN ESPAÑOL?

Si estás fuera de Turquía, debes saber que “Tierra amarga” estrenará su episodio 122 a través de la señal de ATV el jueves 3 de febrero en el horario de las 20:00 (hora local), y se podrá ver de manera ONLINE y en YouTube con subtítulos para el público en todo el mundo. La página web del mencionado canal de televisión comparte sus contenidos de manera libre.

Además, el canal de YouTube de “Bir Zamanlar Çukurova” subirá el episodio con la opción de verlo subtitulado en cualquier idioma. También tienen todos los capítulos estrenados hasta el momento en su emisión original en Turquía.