¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Demir estaba a punto de cometer un crimen y Züleyha llegó a tiempo para detenerlo, mientras que la presencia de Betül traerá serios problemas a futuro en la mansión Yaman. Estas y otras cosas han sorprendido al público de España durante el nuevo capítulo del drama otomano que fue emitido el martes 16 de agosto por Antena 3.

La telenovela “Tierra amarga” continúa siendo la favorita del público en España. Precisamente, sus capítulos se pueden ver a través de la señal de Antena 3 los cuales sorprenden diariamente a la teleaudiencia.

“Bir Zamanlar Çukurova” cuenta con un gran elenco de actores entre los que se encuentran Hilal Antinbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Melike Ipek Yalova, Kerem Alışık, entre otros.

En “Tierra amarga” se relata la historia de Züleyha y su romance con Demir, pero su relación tendrá que atravesar por distintas situaciones que la ponen en peligro aunque al final una tragedia los invadirá.

En ese sentido, a continuación conoce lo que sucedió en el episodio del martes 16 de agosto de la telenovela turca “Tierra amarga”, emitido a través de la señal de Antena 3 en España.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL MARTES 16 DE AGOSTO DE “TIERRA AMARGA”?

Demir quiso asesinar a Ümit

Harto de la insistencia de Ümit y por que le contó toda la verdad a Züleyha, Demir fue en busca de la doctora para acabar con su vida.

A pesar que la mujer le ha confesado que está muy enamorada de él, el hombre quiso poner fin a esta situación e ingresó a su habitación donde sacó su pistola para matarla.

“Te lo he dicho una y otra vez, pero tu no haces caso, no entiendes”, dijo Demir y sacó el arma.

La mujer le pide con ruegos que no cometa una locura. “Demir, por favor”, suplicó Ümit.

En ese momento llega Züleyha y le pide a su esposo que baje el arma y piense en sus hijos.

La policía tras los pasos de Züleyha y Sevda

Züleyha y Sevda estaban muy preocupadas por ser señaladas como las responsables de la muerte de un hombre. Es por ello que la policía llega al lugar para realizar las investigaciones del caso.

Frente a Züleyha, Sevda y Demir, los efectivos desentierran un objeto que aparentemente era el cuerpo de una persona, pero no hallan más que a un perro muerto.

Esto hace comprobar que solo era una noticia falsa y Demir no puede ocultar su incomodidad con los agentes quienes no tienen otra opción que irse de la mansión.

Züleyha perdona a Demir

Züleyha regresó a la mansión Yaman luego que Sevda la convenciera. Züleyha presenció un hecho que sorprendió a todos. Y es que Demir fue en busca de Ümit para asesinarla con sus propias manos.

Tras ello, Züleyha y Demir tienen una conversación íntima donde el hombre le confiesa el gran amor que siente por ella.

“Lo importante es que me crees, solo eso importa”, dice Demir y ambos se abrazan fuerte brotándoles las lágrimas por el amor que se tienen.

La llegada de Betül

El nuevo personaje que ha llegado a Adana es Betül, la hija de Sabahattin y Sermin. Su presencia ha sorprendido a todos, incluso a la propia Züleyha y Demir.

La joven abraza a su madre y ambas rompen en llanto por la alegría. Sermin le dice a Betül que la extrañó mucho. “Te juro que no sé qué decir, estoy muy emocionada”, dice Sermin.

“Llegué de Estambul, no quería que supieras nada”, dijo Betül.

Betül le comenta que se alejó de su esposo e indicó que su separación fue porque a él le gustaban mucho las apuestas.

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.