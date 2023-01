¿Qué pasó en “Tierra amarga”? Betül ya no soporta que la gente hable mal de ella por estar con Çolak y decide alejarse de él, mientras que el hermano de Müjgan entrega a su sobrino a cambio de dinero. Por otro lado, Züleyha rechaza la ayuda de Hakan y lo echa de su mansión. Tras ello, decide tomar una drástica decisión. Estas y otras cosas se vieron durante el episodio emitido el martes 17 de enero por Antena 3, en España.

En los últimos episodios de la telenovela “Tierra amarga” se pudo ver que la mansión Yaman estuvo a punto de ser embargada por la policía judicial. El hecho es que Züleyha adeuda nueve millones de euros y nunca fue notificada debido a que Betül cambió la dirección de mensajería.

Otro de los problemas que tiene Züleyha es la obsesión enfermiza de Vahap, quien la sigue y está pendiente de todo lo que hace. Fikret se entera de ello y le cuenta todo a Hakan quien pone en su lugar al hermano de Abdülkadir y le da una golpiza.

En otro momento, Züleyha busca venganza y contrata a hombres encapuchados para golpear y secuestrar a Hakan. Tras llevarlo a una cabaña aparece la exesposa de Demir Yaman y lo apunta con un arma exigiéndole que le entregue las acciones que posee de la empresa.

Ante la negativa del hombre y al escuchar la voz de Fikret, la mujer aprieta el gatillo hiriendo a Hakan Gümüsoglü.

Hakan busca convencer a Züleyha de que no es una mala persona. (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EL MARTES 17 DE ENERO EN “TIERRA AMARGA”?

Murat Hekimoglu vende a su sobrino

Un nuevo personaje llegó a Çukurova. Se trata de Murat Hekimoglu, el hermano de Müjgan, quien se hace presente en la mansión para recoger el dinero a cambio de dejar a Kerem Ali con Fikret y Züleyha.

En la mansión, Züleyha, Fikret y Lütfiye reciben a los abogados. En ese momento, Murat firma y cede la custodia del niño y se le entrega una buena cantidad de dinero.

“Llévate el dinero y cuéntalo donde quieras, pero vete”, sostuvo Fikret.

“Ha vendido al niño, coja el maletín y lárguese por donde vino”, agrega Lütfiye.

Murat Hekimoglu les asegura que donará el dinero al Ministerio de Salud ubicado en Ankara.

El hermano de Müjgan llegó a recibir una buena cantidad de dinero. (Foto: Tims & B Productions)

Betül abandona a Çolak

Al llegar a casa Çolak encuentra a Betül llorando y alistando sus maletas para irse del lugar.

“Estas llorando, ¿qué pasa, por qué lloras?”, señala el hombre.

“Porque esta no soy yo, ya no aguanto más. Estoy muy ofendida (...) Todo el mundo me está criticando, dicen que soy tu amante y que sólo estoy contigo por dinero”, respondió la mujer.

Çolak le promete que se vengará de todas esas personas. A pesar de ello, Betül toma la decisión de irse.

“Tengo mi dignidad, es mi dignidad lo que está en riesgo, todo lo que empieza tiene un final”, agrega la mujer y se marcha.

Betül abandona a Çolak. (Foto: Tims & B Productions)

Hakan es echado de la mansión

Hakan llega a la mansión Yaman y carga un maletín lleno de dinero. Asegura que es el efectivo de la empresa y se lo entrega a Züleyha para que pague la millonaria deuda.

“¿Me traes dinero de mi empresa?, ¿se puede saber quién me da ese dinero?, ¿quién está detrás? Ya no somos socios”, sostuvo Züleyha.

El hombre le asegura que solo pretende ayudarla, pero la joven le reprocha todo lo que le ha ocasionado a su familia.

“No volveré a esa compañía hasta que te marches, no descansaré hasta que desaparezcas de mi vida Hakan Gümüsoglü. Coge tu dinero y vete de aquí”, anotó la joven.

El hombre no tiene otra opción que marcharse muy decepcionado.

Züleyha rechaza a Hakan. (Foto: Tims & B Productions)

La drástica decisión de Züleyha

Züleyha está muy preocupada por el posible embargo de la mansión Yaman. Frente a Fikret y Lütfiye la mujer asegura que pagará toda la deuda.

“Yo pagaré la deuda. No estoy pensando en aceptar el dinero de nadie, lo voy a pagar por mí misma”, indica.

Por ello, la joven toma una drástica decisión y les comenta que venderá todas sus joyas con el objetivo de pagar la millonaria deuda de 9 millones de euros. En ese sentido, le ordena a dos de sus trabajadores que lleven todos los objetos y regresen con el dinero.

Züleyha vende sus joyas. (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.