¿Qué pasó en “Tierra amarga”? El viernes 15 de julio, la telenovela turca “Bir Zamanlar Çukurova” estrenó un nuevo capítulo con Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Hande Sorel, Nazan Kesal como protagonistas. La historia empezó a tomar unos matices más tensos por el nuevo plan de Friket en contra de Demir. Aquí te contamos lo más importante que se vio en “Züleyha”, que tiene este horario.

La serie ha empezado una nueva etapa con Fikret revelando que también es hijo de Adnan Yaman y hermano de Demir. A pesar de que en un momento pensó en regresar a Alemania, el misterioso hombre quiere darle una lección a la familia que lo ha despreciado.

Sin embargo, los recientes episodios de la novela turca han ido develando que la estrategia de Fikret no da resultados, sobre todo cuando intentó terminar la relación de Züleyha y Demir con una fotos de Ümit seduciendo al hacendado.

Ahora, Fikret tomará medidas más drásticas, sin saber que sus acciones tendrán consecuencias devastadoras para alguien que aprecia mucho. Conoce lo que dejó el episodio de la telenovela turca “Tierra amarga” en Antena 3 de España.

Züleyha con un vestido rojo en el reciente capítulo de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ SUCEDIÓ EN “TIERRA AMARGA” EL VIERNES 15 DE JULIO?

5. El anuncio de Demir

Demir le rindió homenaje al fallecido Yilmaz, llamando a su hijo como Yilmaz Adnan, en una emotiva celebración por el cumpleaños del pequeño. El hacendado ha querido transformar el pasado al darle un regalo al hijo biológico de quien fuera su eterno rival. Züleyha quedó encantada con el gesto de su esposo.

Demir con una sonrisa tranquila en el cumpleaños de su hijo (Foto: Tims & B Productions)

4. La sorpresiva aparición de Ümit

Sin embargo, la celebración se tornó turbia, sobre todo para Demir, cuando Ümit hizo su aparición repentina en la fiesta para Yilmaz Adnan. La joven doctora no le hizo caso al pedido de Demir de no asistir a la celebración; ella se valió de la invitación de Züleyha, quien no sospecha nada, para incomodar más al Yaman, que se puso como una roca al verla llegar.

Ümit, sonriente, en la fiesta de Yilmaz Adnan (Foto: Tims & B Productions)

3. Friket prende fuego a los establos de Demir

Harto de que sus planes no funcionen, Friket prendió fuego a los establos de la mansión de los Yaman. El medio hermano de Demir sacó a todos los caballos, tiró gasolina por el lugar y después encendió un mechero para que las llamas lo consuman todo. Pero lo que no sabía es que Gaffur se encontraba adentro y durmiendo. Por fortuna, salió a tiempo para advertirle a Demir.

Friket a punto de incendiar los establos de Demir (Foto: Tims & B Productions)

2. Demir dispara a Fekeli

Sin embargo, esta incomodidad será poco con lo que pasó en el último capítulo de “Tierra amarga” durante la semana. Porque los planes de Fikret no han hecho más que enfurecer a Demir, quien terminó recriminándole a Fekeli sobre su sobrino. En la alturada discusión, el último tildó de cobarde al hombre de negocios, quien furioso terminó disparándole en el pecho.

Demir apuntando a Fekeli con un arma de fuego (Foto: Tims & B Productions)

1. El estado de salud de Fekeli

De esta manera, Fekeli se desploma en el piso en presencia de varios trabajadores. El hecho se esparció de manera rápida por todo el pueblo y llega a los oídos de Züleyha, quien no pudo entender cómo su esposo le hizo eso a un hombre que respeta y que era familiar de Yilmaz. Asustada, lo busca en su despacho pero Demir no está. Fue al hospital y, tras hablar con Ümit, se entera que Fekeli no se encuentra hospitalizado.

Fekeli, en el suelo, tras ser baleado por Demir (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.