La telenovela turca “Tierra amarga” estrenó un episodio inquietante en torno a Betül y Hamminé. El forcejeo entre las mujeres tendrá un desenlace preocupante. Mientras que Mehmet Kara pasó por otro momento de preocupación en torno a su verdadera identidad, la cual ha generado un gran interés entre Züleyha y la familia Yaman.

Han pasado meses desde la noche en que Züleyha estuvo a punto de morir. La mujer fue herida de bala en la cabeza por parte de Vahap, quien tenía las intenciones de matar a Hakan por amenazar a su hermano Abdülkadir.

La protagonista y Mehmet Kara tuvieron una velada de ensueño coronada por la pedida de mano del misterioso hombre a su socia. La mujer aceptó casarse una vez más y Kara estuvo a punto de contarle su verdadero nombre: Hakan. Sin embargo, el atentado detuvo sus intenciones.

Züleyha quedó en coma y, por fortuna, logró despertar y no tener secuelas importantes tras la operación que le realizaron los médicos de Çukurova. Aquí te contamos más de lo que pasó en el drama otomano el lunes 21 de noviembre a través del canal de televisión Antena 3 de España.

Züleyha tras salir del coma en "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

¿QUÉ PASÓ EN “TIERRA AMARGA” EL LUNES 21 DE NOVIEMBRE?

Betül y Hamminé se enfrentaron en el reciente capítulo de “Tierra amarga”, a tal punto de que el forcejeo entre ambas terminó con la anciana inconsciente en el suelo. ¿La razón? Un objeto misterioso que la novia de Fikret encontró entre las pertenencias de la matriarca.

Hamminé se percató de que la joven había tomado algo y no permitió que se lo llevara consigo. Sin embargo, Betül se resistió y el enfrentamiento no terminó nada bien. Esta situación no se conoció en la masión de la familia Yaman, por las amenazas de muerte de Sermin a la adulta mayor.

Lo que había encontrado Betül fue la foto de Hakan Gümüşoğlu con Demir en Berlín, Alemania, durante 1962. De esta manera, la novia de Fikret descubrió la verdadera identidad de Mehmet Kara. ¿Cómo utilizará esta información en su estrategia para tener más poder en la familia Yaman?

Mientras que Hakan estuvo bajo la mirada de Çukurova por un incidente en sus tierras que dejó un saldo de 10 muertos. Además, la prensa informó de que se trata de un peligroso traficante de armas. El hombre, oculto en la identidad de Mehmet Kara, se mantuvo cerca a Züleyha, quien teme que el responsable de la muerte de Demir vuelva a atacar a su familia.

¿Hakan fue descubierto? No. La familia Yaman se perdió la emisión de la primera fotografía. Mientras que, en la segunda, solo se ve su espalda, por lo que terminó tranquilo ante la atención de Züleyha en conocer el rostro de Hakan. Hamminé dijo que recordaba al traficante de armas y miró a Mehmet, pero nadie la tomó en serio.

Betül en una de las escenas de la telenovela turca (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.

Aquí puedes ver el tráiler de la telenovela turca: