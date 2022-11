La telenovela turca “Tierra amarga” estrenó un capítulo en el que Fikret por fin se decidió sobre lo que hará con su vida sentimental, al quedar atrapado entre Züleyha y Betül. El hermano de Demir intentó declarar su amor pero alguien se interpuso en el camino. Conoce más de lo que sucedió en el reciente episodio emitido el viernes 11 de noviembre.

Fikret no pudo más con el amor que tiene hacia su cuñada, a pesar de los comentarios de su entorno. Su mejor amigo Cetin le aconsejó no abrir su corazón y aceptar que es una relación que no se puede dar. Sin embargo, él dejó atrás esa recomendación.

El sobrino de Fekeli estaba a punto de decirle lo que sentía a Züleyha cuando Lüftiye apareció en su mente para frenarlo a tiempo. Le había exigido antes que no lo hiciera y sus palabras hicieron eco cuando el hombre estuvo por expresar su amor a la protagonista de la serie otomana. Así que optó por el silencio frente a la mujer que ama.

Por otro lado, Betül ha seguido con sus planes para conseguir más poder dentro de la familia Yaman y, tras embaucar a Fikret en un hotel, contratando a la prensa y los empleados, parece que se saldrá con la suya: el matrimonio con su primo lejano está cada vez más cerca. Aquí te contamos más de lo que sucedió en el capítulo de “Tierra amarga” que se vio el viernes 11 de noviembre por el canal de televisión Antena 3 de España.

¿QUÉ PASÓ EN “TIERRA AMARGA” EL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE?

Fikret aceptó casarse con Betül y le pidió la mano en una ceremonia junto a Lütfiye y Sermin. Lo más curioso de este momento fue que las dos últimas se encargaron de todos los preparativos ante el mutismo de los personajes que están a punto de casarse.

La actitud de Fikret llamó la atención de Sermin, quien está casi segura que el hombre no quiere pisar el altar con su hija. Ella le había dejado en claro que debía limpiar su honra después del escándalo del hotel. Y persistió en esa idea al proponer una ceremonia mucho más grande.

La mujer exigió que la pedida de mano se realice en una gran fiesta donde estén presentes los personajes más ilustres de Çukurova. La sorpresa de Fikret y Betül, así como de Lütfiye, fue muy clara y no encontraron palabras para responder ante el gran requerimiento de Sermin.

Luego, Lüftiye le pidió a Fikret que, tras la boda, se mude a Estambul con Betül. De esta manera, la mujer confió en que su sobrino puede calmar su corazón tras la gran decepción que sufrió con Züleyha.

Además, Hakan terminó su relación de socios definitivamente con Abdülkadir y le propuso darle una cantidad de dinero para que abandone Çukurova. Sin embargo, el asesino de Fekeli quiso más del porcentaje ofrecido por la nueva pareja de Züleyha. Hakan, de esta manera, lo amenazó diciéndole que contará su secreto sobre lo que hizo en Líbano.

¿CÓMO VER LA TELENOVELA “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

“Tierra amarga” se transmite en España a través de Antena 3. Su horario de emisión es de lunes a viernes, a partir de las 17:45 horas, de acuerdo a la programación oficial del canal de televisión.

Además, todos los episodios de la famosa producción pueden verse a través de la plataforma de streaming Atresplayer Premium. Solo debes contar con una suscripción y podrás acceder al material especial de la telenovela.

