¿Qué pasó en “Tierra amarga”? La relación de odio que existía entre Demir y Züleyha se ha transformado en amor verdadero y esto ha sorprendido al público de España que sigue cada uno de los capítulos de esta importante producción turca. El drama otomano estrenó un nuevo episodio el miércoles 29 de junio a través de Antena 3 y aquí te contamos todo lo que sucedió.

Han pasado varios meses desde que la telenovela “Bir Zamanlar Çukurova”, protagonizada por la actriz Hilal Altınbilek, llegó a las pantallas de Antena 3 y conquistó a miles de fans. Es por este motivo que también la popularidad de la artista otomana llegó a niveles inimaginados.

Ella está acompañada por un gran elenco de actores entre los que se encuentran Murat Ünalmış, Hande Soral, Melike Ipek Yalova, Hülya Darcan y Furkan Palalı, entre otros.

La actriz Hilal Altınbilek interpreta a Züleyha, la protagonista de "Tierra amarga" (Foto: Tims & B Productions)

En España, “Tierra amarga” o “Züleyha” se transmite de lunes a viernes en horas de la tarde a través de Antena 3 y el miércoles 29 de junio emitió un nuevo episodio.

Precisamente, en el capítulo anterior Züleyha y Demir vivieron momentos de pasión, mientras que quien la pasó muy mal fue Ümit que recibió amenazas de Fikret.

¿QUÉ PASÓ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “TIERRA AMARGA”?

Ümit visitó a Demir y lanzó su amenaza

A pesar que Demir le dijo a Ümit que ya no quiere seguir con ella, la doctora está obsesionada con él y no está dispuesta a dejarlo ser feliz con Züleyha. Y es que lo que siente Ümit por Demir cada día crece más.

Mientras que Demir y Züleyha conversan en su mansión aparecerá Ümit quien llega con un presente. Tras el saludo cordial, Züleyha ordena a Saniye que prepare café para todos. Sevda, Züleyha y Demir conversan con la visitante.

Ümit le dice a Züleyha que le molesta la gente indecisa. De la misma forma piensan Züleyha y Sevda. Con esto Ümit lanza una amenaza a Demir de que ella no olvida las promesas. ¿Qué hará Demir?.

Ümit llega sin que nadie la invite a la mansión Yaman (Foto: Tims & B Productions)

Züleyha destruye un negocio

Züleyha fue hasta un negocio a cobrar venganza por Sevda. Tras bajar del auto saca un objeto de acero y comienza a destruir los cristales que estaban fuera de la tienda de vidrios. Esto lo hace como venganza porque se han metido con su familia.

Como se recuerda en una cena de negocios había un vendedor interesado en charlar con Demir para que adquiriera sus tierras. Al llegar a ese lugar un hombre en estado de ebriedad le dijo un comentario que incomodó a Yaman sobre Sevda: “Es como un trofeo, ¿a ti también entra en tu habitación a cantarte?”.

“Usted ha mencionado la forma en la que canta Sevda, no es así? Eso es”, dice la joven para continuar destrozando los vidrios de la tienda.

El hombre solo atina a pedir ayuda a la policía y la amenaza que la denunciará.

“No volverá a pensar siquiera en Sevda y no se atreva a mencionarla de nuevo, entendido. Si vuelve a hablar de algún miembro de mi familia acabaré con usted”, dice Züleyha.

Züleyha destruye los vidrios de un negocio (Foto: Tims & B Productions)

Müjgan se entera que Fikret es hijo de Adnan

Fikret y Müjgan siguen conversando y la joven recuerda todas las cosas que pasaron. Ella le reclama por qué le mintió, pero Fikret le pide que se vaya. La joven llora desconsolada asegurando que el hombre mintió.

“Ya lo hablaremos en casa más tarde”, le dice Fikret.

Antes de irse Müjgan encuentra los carteles que realizó Fikret para perjudicar a Demir Yaman. “¿Tu has expuesto las cartas?”, dice Müjgan.

En ese momento Fikret le confirma que es el hijo bastardo de Adnan Yaman.

Fikret y Mujgan sostienen una acalorada conversación (Foto: Tims & B Productions)

Fekeli y Lütfiye unen esfuerzos

Fekeli le da una sorpresa a Lütfiye y le muestra un espacio muy amplio donde podría colocar su cocina. Es por ello que el hombre trata de complacerla y e indica que podría poner algunos sofas y las cosas que ella quiera.

“Esto es tuyo y de nadie más”, dice Fekeli.

Fekeli también le confiesa que tiene miedo que le pase algo malo a Fikret o que sufra. “Tienes un corazón muy grande, querido. Te lo mereces todo y no te preocupes que no me voy a ir”, le dice Lütfiye.

Es por ello que Fekeli le ha pedido a Lütfiye que se quede y trate de convencer a su sobrino de que deje atrás su venganza contra Demir.

Fekeli y Lutfiye harán una alianza para salvar a Fikret (Foto: Tims & B Productions)

¿CÓMO VER “TIERRA AMARGA” EN ESPAÑA?

Puedes ver la telenovela “Tierra amarga” a través de la señal de Antena 3 en España. Los episodios se estrenan, de lunes a viernes, desde las 17:45 horas.

Además, recuerda que también puedes disfrutar de la ficción a través de streaming, desde la plataforma ATRESplayer Premium.