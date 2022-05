No cabe duda que las películas de romance han marcado el alma y el comportamiento de famosos y extraños. Tal es el caso de la inolvidable cinta Titanic y su legendaria escena en donde el actor Leonardo DiCaprio sujeta con amor a Kate Winslet mientras ambos sienten la brisa marina en sus rostros. En ese sentido, Edwin Luna y su esposa, Kimberly Flores, recrearon tal cuadro que ha quedado inmortalizado en la retina de todo amante del cine.

Y es que el vocalista de la banda mexicana “Trakalosa de Monterrey” decidió alejarse del ojo mediático y optó por darse una escapada a un concurrido espacio de recreación ubicado en la Ciudad de México. No sin antes simular una de las escenas más famosas y recordadas de todos los tiempos.

A diferencia de los actores originales, la pareja mexicana no viajaba en un trasatlántico o navegaban a mar abierto por la noche, sino en las populares trajineras de Xochimilco.

TOTALMENTE ENAMORADO

A través de su cuenta personal de Instagram, el cantante del hit mexicano “Si ya no me quieres” publicó una fotografía junto a su pareja y una descripción que evidencia su estado de enamoramiento.

“Llegamos a Xochimilco con toda la actitud @kimfloresgz, jaja, te amo. Mejor que el Titanic”, sentenció Luna.

Así comentaba Edwin Luna sus 'escapadita' con su esposa. (Foto: Edwin Luna/Instagram)

En ese sentido, Edwin extendió su mensaje y declaración de amor hacia Kimberly, posteando otra foto en la que se les ve juntos y muy enamorados.

“Te amo por muchos minutos, horas, días y años de alegría mi vida. Love you (te amo). Desde pequeño me enseño mi madre, calidad es mucho mejor que la cantidad del tiempo y a tu lado lo entiendo. @kimfloresgz”, escribió el músico.

Como era de esperarse, sus seguidores e internautas de la citada red social se hicieron presentes en ambas publicaciones, halagando el gesto de Luna y aplaudiendo el emotivo momento que vivieron en las trajineras.

“La mejor pareja y enamorados los dos”. “La mejor pareja”. “Te quiero mucho, Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia, eres el mejor. Te admiro muchísimo, soy tu fan número uno” son algunos de los comentarios de sus seguidores que aparecen en las fotografías.

NO TODO ES COLOR ROSA

Si bien es cierto que ambos pasan por uno de sus mejores momentos como pareja, vale resaltar que no todo fue color rosa para ambos, ya que octubre pasado Kimberly y Edwin declararon en el canal del cantante que estaban atravesando un momento difícil como esposos.

Y es que Kimberly aceptó que, en un principio, no le prestó la seriedad del caso a la relación con la voz del “Trakalosa” dada su notoria fama de mujeriego.

Ello hizo que sus inseguridades aumenten demasiado, generándole problemas de comunicación y falta autoestima.

“Súper desconfiada, no creía en muchas cosas, no se pudo ni siquiera hablar bien porque estábamos en esto del trabajo, pero sí me quedaron muchas dudas después de que te conocí”, sostuvo Kimberly.

No obstante, ambos pudieron superar los impases y dificultades maritales para hallar la paz mutua, esto se dio tras largas horas de conversación en la que acordaron mejorar en la relación y seguir el mismo rumbo como esposos.

“Andábamos tranquilos, me diste mucha paz cuando te conocí porque me contaste la historia de tu expareja y me contaste todo lo que sucedió, te estabas dando una segunda oportunidad, nos estábamos gustando, hubo mucha química, entonces ese tiempo en el que estuviste en Guatemala y anduvimos por todos lados ya me empezó a gustar”, puntualizó Flores sobre la vez que Edwin fue con ella a su país de origen.