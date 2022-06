Este miércoles 22 de junio se estrenó por todo lo alto “Al fondo hay sitio”, la exitosa serie de América TV, que regresa a las pantallas más de cinco años después de haber finalizado su octava temporada, el 5 de diciembre de 2016. En el primer episodio vimos los rostros ya conocidos de Francesca Maldini y Peter Mckey, así como de los integrantes de la familia Gonzáles con la incorporación de dos nuevos actores: Jorge Guerra y Rodrigo Barba, Jaimito de adulto y Richard Jr., el hijo de Teresita, respectivamente.

Debido a la gran expectativa que generó su lanzamiento, te detallamos todo lo que sucedió en el primer episodio de la serie que ahora dirige Gigio Aranda, quien también es el guionista.

UNA MANSIÓN PARA TODOS

Ahora los Gonzáles comparten la misma mesa y mansión que Francesca Maldini en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

La novena temporada comienza en mayo 2021; es decir, cuatro años y cinco meses después de que viéramos a Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) invitar a todos a vivir a su nueva lujosa mansión.

En un primer momento, aparece Peter (Adolfo Chuiman) preparando el desayuno a su madame y luego avisándoles que todo está listo, después el mayordomo va a la habitación donde se encuentra Pepe (David Almandoz) y Tito (László Kovács), quienes para variar se amanecieron tomando cerveza; posteriormente, despierta a Charito (Mónica Sánchez); le pasa la voz a Teresita (Magdiel Ugaz), quien está haciendo ejercicios y a su lado aparece su retoño Richard Jr.; don Gilberto (Gustavo Bueno) y finalmente a Joel (Erick Elera), quien comparte cuarto con Jaimito, que ahora tiene 22 años.

La familia, aunque no sea de sangre para la matriarca de los Maldini, creció y todos comparten la misma mesa.

¿CELOS DE CHARITO?

El rostro de incomodidad de Charito cuando Joel pidió la presencia de su 'Noni' en lugar de su madre en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Casi todos están en la mesa, pero falta Joel, generando la preocupación de su madre. Peter le comunica que está indispuesto y pide hablar con su ‘Noni’, quien de inmediato va a verlo, algo que incomoda a Charito. Aunque todos le dicen que está celosa, ella lo niega y asegura que nadie le ha quitado el amor de su hijo.

Ya en la habitación, Joel le dice a Francesca que había vuelto a soñar con los gemelos: Nemo y Dory, que tuvo con Fernanda, a quien necesita en su vida. Ella lo consuela y le dice que no tuvo hijos, además le comenta a su mayordomo que el muchacho necesita terapia, pero él sabe cómo hacerlo sentir bien y le lanza una cachetada. Ya todos están en la mesa y el ‘Niño cara de pez’ se engríe una vez más con la dueña de la casa, accediendo a que coja uno de sus carros de lujo y vaya a despejarse.

EL PARADERO DE FERNANDA

Joel está desesperado por no tener a su lado a Fernanda en "Al fondo hay sitio"(Foto: América TV)

Antes de que conduzca, Joel saca un funko pop de la novia de Chucky, Tifanni, que representa a su ‘Enana cabezona’ y comienza a escuchar una canción, ya en el trayecto entristece demasiado y lo lanza por la ventana. Al final, llega a “El pollo empoderado”, la pollería de su amigo Kevin (Junior Silva), donde le cuenta de su sueño recurrente con sus gemelos.

Tras conversar con el popular ‘Pollo gordo’, a quien le compra varias porciones para llevar a su casa con la tarjeta de su ‘Noni’, decide regresar por el muñeco que lanzó, lo ve, se acuesta a su lado por un momento y se lo lleva como copiloto.

En tanto, Peter le comunica a Francesca que su nieta escribió desde España, pero no preguntó por ella. “Está contenta en Barcelona disfrutando con lo que quiere”.

LA DECEPCIÓN AMOROSA DE JAIMITO

Jaimito, quien ahora tiene 22 años, descubre que su enamorada es infiel en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

En uno de los desayunos en la mansión, Jaimito cuenta que tiene una enamorada de nombre Kimberly, quien vive en Lince, algo que no agrada a Francesca por no pertenecer a su círculo socioeconómico. Aparentemente todo marcha bien entre ellos, pero cuando él la llama para visitarla, la joven le indica que está enferma y no podrá verlo por 15 días. Como el hijo de Charo está muy enamorado decide darle una sorpresa y termina descubriendo que ella está con otro.

Desconsolado tras haber visto la escena de besos y acercarse a ella por última vez, se pone a llorar en la calle, luego regresa a su casa, donde le cuenta de la infidelidad de su chica a don Gilberto, señalando que lo dejó por un tipo que tiene carro. Esto es escuchado por Peter, que se lo comenta a su madame y ella para animarlo le regala un auto de lujo, algo que provoca el enojo de Charito que amenaza con irse de la mansión con el menor de sus hijos. ¿Su destino? Madre de Dios, donde se encuentra su esposo Coqui (Paul Vega). Al final, ambas liman asperezas y Francesca promete no pasar sobre su autoridad, aunque ella solo quiere agradecerle por haber accedido a vivir en su casa y no dejarla sola. “El carro se va y ellos se quedan”, señala Maldini.

PETER SIGUE ENAMORADO DE SU MADAME

En "Al fondo hay sitio", Peter no puede ocultar su amor hacia Francesca Madini (Foto: América TV)

Aunque pasaron los años, Peter sigue enamorado de Francesca y no ha podido sacársela ni un momento de su corazón. Esto lo vimos ni bien comenzó la serie, el momento que va a su cuarto a decirle que el desayuno estaba listo. Cuando se retira, ni bien cierra la puerta dice: “Cada día más hermosa”.

A esto se suma la gran admiración que le tiene, pues reconoce que los Gonzáles lograron ablandar su corazón. Mientras él abraza una foto de la foto de su madame dice “cada vez más cerca”. ¿Será que pronto el mayordomo decidirá dar el siguiente paso?

EL HIJO DE TERESITA SE VA UNOS DÍAS CON SU PADRE

El hijo de Teresita es otro de los rostros nuevos en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

En las primeras escenas vimos a Teresita despedirse de Richard Jr., quien pasará unos días con su papá. El pequeño, quien también habla inglés, ha recibido la educación que le ha brindado Francesca y se nota muy preparado.

Cuando su madre le pide que el momento que su padre le pregunte por ella le diga que tiene una pareja turca llamada Onur, que es millonario, él le dice que es mentira, pero Teresa no duda en cuestionarle. Al despedirse, el pequeño sube al carro que maneja Peter, quien le pregunta qué desea ver durante el trayecto, y este le pide que ponga el canal de la Bolsa de Valores.

FRANCESCA DEFIENDE A LOS GONZÁLES

Francesca Maldini no duda en defender a su nueva familia de sus amistades en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

Para hacer sentir a los Gonzáles que son parte de su familia, Francesca decide llevarlos al matrimonio de la hija de su amiga Sofia Bogani. Aunque en inicio les impidieron el ingreso, el comportamiento de casi todos (ir al bufet con una bolsa para llevarse la comida, correr hacia la barra de bebidas, Teresa dejar a la novia parada llevándose a su novio a bailar, Joel cantando y desnudándose frente a todos, ect.) hizo que los anfitriones no aguantaran más.

La amiga de Maldini le cuestiona el tipo de amistades que tiene, haciendo alusión a su clase social. “Yo antes detestaba a los Gonzáles, eran mis enemigos, pero me enseñaron a ser feliz disfrutando cosas de la vida. Esta fiesta no nos merece”, respondió Francesca.

En la mansión, ella les pide perdón por el mal rato que les hizo pasar, pero ellos le dicen que no se preocupe. Y a Gilberto se le ocurrió, con el permiso de la dueña de la casa, llevar una orquesta para armar su propia reunión. Y vaya que se divirtieron.

EL PELIGRO ACECHA A FRANCESCA MALDINI

Al parecer, una nueva villana se suma a "Al fondo hay sitio". Esta mujer cobrará venganza por la muerte de Claudia Zapata (Foto: América TV)

Los primeros minutos de “Al fondo hay sitio” vemos a Francesca mirar, besar y abrazar la foto de su hija Isabella, quien murió a manos de Carmen Torres (Teddy Guzmán), madre de Claudia Llanos (Úrsula Boza), asesinada por Maldini.

Si bien, madame piensa que ya pagó todo el daño que hizo y es tiempo de vivir sin amenazas. Vemos a una misteriosa mujer vestida de negro salir de un hotel, donde dejó un escrito que dice “Venganza”.

Casi al finalizar el capítulo uno, la vemos nuevamente, a quien no podemos identificarla, llevando una rosa roja a la tumba de Claudia Llanos. ¿De quién se trata?