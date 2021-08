Cada capítulo de la segunda temporada de “Love is in the air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) está dejando boquiabiertos a los televidentes, quienes no imaginaban las sorpresas que tenía preparada la exitosa telenovela turca, que no sólo ha batido récord de sintonía en el país otomano, sino también en las naciones donde ha llegado.

Ahora, una nueva noticia cambió por completo la visión del mundo que tenía Serkan Bolat, quien quedó completamente desconcertado al conocer, por la misma Eda, que es el padre de la pequeña Kiraz. ¿Cuál fue su reacción y qué dijo? ¿Qué sintió Yildiz tras decirle la verdad? ¿Cómo cambiará la relación que existía entre la niña y el empresario? Estas son algunas de las interrogantes que todos venimos haciéndonos y que de seguro sabremos a medida que se emitan los episodios.

Mientras esperamos la llegada de un nuevo capítulo, te contamos lo que sucederá esta semana. ¿Será que al fin los protagonistas llegarán a formar la familia que tanto ansiaban años anteriores?

Eda al fin decide contarle la verdad a Serkan sobre Kiraz (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR 2”?

A continuación, todos los detalles de lo que ocurrirá en la ficción que es protagonizada por Hande Ercel y Kerem Bürsin, quienes son pareja en la vida real.

LA VERDAD SALE A LA LUZ

Eda le dice a Serkan por qué no le dijo la verdad (Foto: MF Yapım)

Finalmente, Eda se armó de valor y decidió contarle la verdad a Bolat, quien sostenía entre sus manos una zapatilla de la menor y la miraba atentamente. De pronto tocan la puerta y era Yildiz, él al verla le dice que había intentado alcanzarla, pero ya se había ido. “Supongo que ha sido cosa de Kiraz, pero ella quería que te encontrara”, le dice muy triste.

Y ella le contesta: “Serkan, la dueña de estos zapatos, esa niña maravillosa, esa niña tan dulce es mi hija y tú eres su padre. Lo descubrí al llegar a Italia, antes no estaba segura. ¿Qué iba a hacer? Me dijiste que no me querías, me echaste y no querías volver a verme. Yo no podía decírtelo”. El empresario solamente la escucha y no atina a decir ninguna palabra, por lo que Yildiz le pregunta: “Serkan, di algo. ¿No vas a decir nada?”, pero él mueve la cabeza negativamente y se va.

SERKAN HUYE Y DEJA A EDA

Serkan sale confundido tras saber que es el padre de Kiraz. No hace caso ni a su madre ni a Engin (Foto: MF Yapım)

Ante la confusión que le ha generado la noticia, Serkan sale rápidamente y sube a su auto, aunque antes se encuentra con su mamá y Engin, quienes tratan de retenerlo para contarle algo, pero no les hace caso. Lo único que quiere es huir del lugar.

Detrás de él sale Eda y ante los cuestionamientos de la madre de Bolat, quien le dice que ya descubrió que Kiraz es su nieta y que se lo dirá su hijo, le señala que ya le contó la verdad. Tras ello, sube a un taxi y comienza a llamarlo por teléfono para darle más explicaciones, pero él no responde sus llamadas.

¿POR QUÉ EDA LE CUENTA LA VERDAD A SERKAN?

Eda no sabe cómo reaccionar ante el silencio de Serkan tras conocer la verdad (Foto: MF Yapım)

A pesar de que Eda había tratado por todos los medios de ocultar que Kiraz era hija de ambos, decidió confesarlo ante Serkan. Pero, ¿qué la motivó a decir la verdad? Resulta que cuando iba a su nueva casa junto a su niña, esta le comenta que había dejado sus zapatos a Bolat para que las encuentre como a la Cenicienta y luego le cuenta la amistad que habían formado.

“A mí me ha hecho mucho caso. Dibujamos una casa voladora cada uno y me tapó los ojos para que no viera la suya, me ha contado muchas cosas: que su fruta favorita es la cereza, que hay una hada a la que quiere mucho, que cree en las hadas, que echa mucho de menos a su hermano, que su color favorito es el azul”, menciona la menor ante la sorpresa de su madre, quien toma la decisión de decir todo.

¿CÓMO VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Serkan mirando el zapato de Kiraz, antes de saber la verdad (Foto: MF Yapım)

Para que no te pierdas ninguno de los episodios de la segunda temporada de “Love is in the air”, puedes conectarte a la programación de Divinity, que transmite la telenovela turca de lunes a viernes a las 17:45 horas.

Asimismo, te comentamos que este capítulo ya está disponible en Mitele PLUS y puedes verlo antes que nadie, solamente deberás suscribirte para mirar la novela sin interrupciones.