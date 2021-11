El polémico modelo belga Greg Michel se encuentra atravesando una de las etapas más duras de su existencia, luego de haber sufrido un accidente que lo ha llevado a ser internado en un hospital, donde se encuentra en estado de coma.

MÁS INFORMACIÓN: EsSalud dice que estado de Greg Michel es reservado tras accidente

Según Sebastián Lizarzaburu, quien es uno de sus mejores amigos, el ex chico reality se encontraba en su gimnasio en Tarapoto cuando de pronto “uno de los espejos reventó y le cortó varias venas y arterias”, haciendo que pierda mucha sangre.

Mientras era llevado de emergencia, su corazón no soportó y tuvieron que colocarle un by pass, por lo que su estado es crítico. Ahora sus amigos, están solicitando ayuda económica para que lo trasladen a Lima. Debido a la preocupación que ha provocado su estado de salud, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre el ex “Combate”.

Los amigos del belga están pidiendo ayuda para trasladarlo a Lima (Foto: Greg Michel / Instagram)

¿QUIÉN ES EL EX INTEGRANTE DE COMBATE GREG MICHEL?

Greg Michel es un modelo belga que se hizo conocido en Perú cuando formó parte del desaparecido programa “Combate”. Es en este reality que se enamora de una de las participantes de nombre Olenka del Águila, con la que tuvo un romance y un hijo en 2016, pero al poco tiempo terminaron su relación.

Fue imagen y modelo de prendas de vestir, en especial de ropas interiores. Él mide 1.90 cm y pesa cerca d 85 kilos. Si bien, es muy bueno en las pasarelas, en la pista de baile es todo lo contrario, pues cuando fue presentado en “Combate” no coordinaba muy bien sus movimientos.

Mientras participaba en el programa de competencia de ATV fue denunciado por su expareja Susan Vega, quien lo acusó de haberla agredido física y psicológicamente. “Él es un patán y mantenido”, le dijo. Greg se defendió diciendo que ella actuaba por despecho y que era muy celosa y ya le había sido infiel.

Aunque eso no fue todo, ya que el modelo belga también tenía dos requisitorias en Estados Unidos por alcohol, drogas y acoso.

El modelo ha sido imagen de centros comerciales y marcas de prendas de vestir (Foto: Greg Michel / Instagram)

PARTICIPÓ EN “EL VALOR DE LA VERDAD”

Greg Michel se convirtió rápidamente en un personaje controvertido, por lo que fue invitado en 2019 al programa “El valor de la verdad”, pero su participación no duró mucho ya que en la pregunta 12, de las 21 en total, perdió.

La interrogante que lo hizo perder todo en el sillón rojo fue: “¿Te fue infiel tu pareja con Fabio Agostini?”, en un primer momento respondió negativamente, pero luego cambió a una afirmativa. El polígrafo determinó como falsa su respuesta.

Pero antes de reveló muchas cosas como haber filtrado una foto suya desnudo para hacerse conocido, acostarse con Angie Jibaja, haber visto ponerse una media en los boxers a Guty Carrera, ser el cupido entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón y ver cómo Sebastián Lizarzaburu lloró porque Andrea San Martín le fue infiel.

Asimismo, dio a conocer que coqueteó con Angie Arizaga mientras estaba con Nicola Porcella, que Claudia Ramírez le fue infiel a George Forsyth con él, que salir con Fiorella Cayo mientras estaba con Miguel Arce, que Milett Figueroa se le insinuó estando con pareja y coquetear con Flavia Laos siendo pareja de Patricio Parodi.

Ante sus polémicas declaraciones, Flavia Laos, Milett Figueroa, Angie Jibaja y Claudia Ramírez lo amenazaron con iniciar acciones legales por haberlas nombrado en el programa de Beto Ortiz.

Al belga le gusta posar para el lente de la cámara (Foto: Greg Michel / Instagram)

LAS POLÉMICAS DE GREG MICHEL

La vez que pidió perdón a los peruanos

En noviembre de 2019, a Greg Michel se le ocurrió posar totalmente desnudo y subrir su parte íntima con un gorro que tenía el logo del escudo peruano, causando gran indignación. Ante la ola de críticas pidió disculpas.

“Quiero ofrecer una disculpa sincera a todos los peruanos. Subí una foto que creí que sería divertida, pero no tuve en cuenta que se trataba de un tema tan delicado para ustedes por ser una gorra que lleva los colores del Perú. No lo hice con ningún afán de ofender ni burlarme”, escribió en sus historias de Instagram.

Detenido por no cumplir con pagar la pensión de su hijo

Al no cumplir con la pensión de alimentos de su pequeño hijo, Greg Miche fue detenido en Tarapoto. “Que se prepare [a Olenka del Águila] porque me voy a quedar en Tarapoto y pediré la custodia de mi hijo. Es una violencia psicológica que está viviendo mi hijo porque le prohíben ver y hablar con su papá”, manifestó a “Amor y fuego”.