Tras el rotundo éxito de las telenovelas “Madre” y “Mi hija”, que no solamente triunfaron en Turquía, sino también en las naciones hasta donde llegó, una nueva serie protagonizada por la estrella infantil Beren Gökyildiz cruzó las fronteras del país otomano y llegará a Telemundo. Se trata de “Una casa para azul” (“Cocukluk” en su idioma original), un drama que promete conquistar a la audiencia.

MÁS INFORMACIÓN: Conoce a las estrellas infantiles de los dramas turcos

La novela turca, también conocida como “Infancia”, ya fue estrenada en Telemundo Puerto Rico y el próximo 12 de setiembre arribará por todo lo alto a las pantallas de la cadena de televisión terrestre estadounidense que transmite toda su programación en idioma español.

Debido a la gran expectativa que ha generado la llegada de este drama televisivo, te contamos todo lo que debes saber sobre ella, así que presta mucha atención.

Parte del elenco infantil de "Una casa para Azul" (Foto: MF Yapim / Medyapim)

¿DE QUÉ TRATA “UNA CASA PARA AZUL”?

“Una casa para Azul” centra su trama en Azul, una menor que desde los dos años vive en un orfanato con otros niños que fueron abandonados y esperan ser adoptados por otras familias, de las que esperan recibir mucho amor.

“La niña que le robó el corazón a millones en ‘Todo por mi hija’ regresa en una serie corta de gran éxito mundial. Por primera vez en la televisión hispana, estos dulces niños se aferrarán a sus recuerdos mientras consiguen quien los ame”, es el anuncio promocional que anuncia la cadena en el video promocional.

El lugar donde permanecen los niños está a cargo del señor Mahir Boztepe, quien buscará por todos los medios conseguirles un hogar. Mientras esperan a sus nuevos padres, ellos pasan por diversas situaciones, y aunque tienen momentos de alegría, no pueden olvidar la vida de angustia que a su corta edad les ha tocado vivir por el rechazo de sus progenitores.

La serie turca "Una casa para Azul" está protagonizada por la estrella infantil Beren Gökyildiz (Foto: MF Yapim / Medyapim)

TRÁILER DE “UNA CASA PARA AZUL”

En total hay cuatro tráileres de la serie turca “Cocukluk” que atrapan a la audiencia. En el primero se ve a los pequeños del orfanato uniformados cruzando la calle cuando una mujer se le acerca a Mahir y le dice que no soporta a los niños, él no responde nada, algo que causa el enojo de Azul y le reclama: “¡Debiste defendernos!”, pero le contesta: “¿Qué eso lo hagan tus padres?”, haciendo molestar más a la pequeña. En otro momento la vemos curando una herida en su rodilla tras haber peleado con unos niños y es ayudada, para su sorpresa, por el encargado del orfanato. CLIC AQUÍ PARA VER EL TRÁILER 1

Mehir y Azul luego que la pequeña se peleara con unos niños en el parque (Foto: Una casa para Azul / MF Yapim / Medyapim)

En el segundo tráiler se escucha a Mahir diciendo: “Cada niño que entra por estas puertas elige su nombre y también determina su destino”, mientras Mavi, Mozi, Bambi y Serce se asoman a la puerta y se disculpan por la demora. Tanto es el cariño y complicidad que han tenido las menores que no quieren separarse; por ello, en un momento las vemos felices porque no pudieron ser adoptadas. CLIC AQUÍ PARA VER EL TRÁILER 2

Las niñas del orfanato en "Una casa para Azul" llegando tarde para poder escoger sus nombres (Foto: MF Yapim / Medyapim)

El tercer tráiler de “Una casa para Azul” se ve a Aysegul quien habla con Mahir sobre las adopciones que en su mayoría son para niños pequeños. “Por eso se quedan sin niños y los niños sin familia”, le comenta él. En otra escena vemos a los menores viendo las solicitudes de adopción y surgen varias dudas y cuestionamientos: “¿Iremos con familias muy malas?”, “No queremos estar separados, pero sólo piden a uno”, “Revisemos sus expedientes, ¿por qué sólo revisan los nuestros?”. CLIC AQUÍ PARA VER EL TRÁILER 3

Las dudas de los niños en el orfanato en "Una casa para Azul" ponen en aprietos a Aysegül (Foto: MF Yapim / Medyapim)

En el último tráiler de “Cocukluk”, una familia quiere adoptar a Dodo, el más pequeño, pero Azul presiente que a la mujer no le agrada, por lo que le pide a Mahir que lo vean en el orfanato y no se lo lleven a su casa. Solicitud que es rechazada. En medio de la noche, a la niña se le caen varias cosas y asegura que algo no está bien con su hermanito, por lo que decide escapar para ir a verlo, cuando ingresa el pequeño está tirado sobre el sofá y no se ve bien, detrás de ella está Mahir. CLIC AQUÍ PARA VER EL TRÁILER 4

En "Una casa para Azul" vemos al pequeño Dodo muy mal luego de ser llevado a la vivienda de sus futuros padres (Foto: MF Yapim / Medyapim)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y SUS PERSONAJES DE “UNA CASA PARA AZUL”?

El elenco de “Una casa para Azul” cuenta con estrellas infantiles, así como actores adultos cuyas interpretaciones cautivarán a la audiencia. Ellos son:

BEREN GÖKYILDIZ - AZUL / SIRIN SARIDAGLI

En "Una casa para Azul", Beren Gökyildiz es Azul (Foto: MF Yapim / Medyapim)

La actriz turca Beren Gökyildiz da vida a la pequeña Azul, cuyo nombre real en la ficción es Sirin Saridagli. Ella es muy inteligente, le gusta tomar iniciativa y proteger al resto.

KÜBRA SÜZGÜN - MOZI / EZGI

En "Una casa para Azul", Kübra Süzgün es Mozi (Foto: MF Yapim / Medyapim)

La otra estrella infantil Kübra Süzgün, de “Mujer”, interpreta a Mozi. Su nombre real en la ficción es Ezgi. Es muy talentosa y tierna, siempre mantiene la esperanza de que todo irá bien.

DERINSU AKKUS - ZEYNEP / SERCE

En "Una casa para Azul", Derinsu Akkus es Zeynep (Foto: MF Yapim / Medyapim)

La pequeña actriz Derinsu Akkus tiene el papel de Zeynep en “Cocukluk”, aunque su nombre real en la ficción es Serce. Es introvertida, pero poco a poco gana confianza con las niñas.

NILAY YERAL - BAMBI / FLOR

En "Una casa para Azul", Nilay Yeral es Bambi (Foto: MF Yapim / Medyapim)

La menor Nilay Yeral caracteriza en la telenovela turca a Bambi, aunque su nombre real en la ficción es Flor. Es una niña muy soñadora, alegre y dulce.

ERDAL BESIKCIOGLU - MAHIR BOZTEPE / CIKCIK

En "Una casa para Azul", Erdal Besikcioglu es Mahir Boztepe / Cikcik (Foto: MF Yapim / Medyapim)

El actor turco Erdal Besikcioglu interpreta a Mahir Boztepe / Cikcik. En la serie muestra un poco de mal genio, pero el cariño de los niños lo hace tener un rol muy paternal.

BURCU ÖZBERK - AYSEGÜL / POLYANNA

En "Una casa para Azul", Burcu Özberk es Aysegül (Foto: MF Yapim / Medyapim)

La actriz Burcu Özberk tiene el papel de Aysegül / Polyanna. Es una mujer muy buena, de un gran corazón que le gusta ayudar a todos, especialmente a los niños del orfanato.

SELEN OZTURK – GULAY

En "Una casa para Azul", Selen Ozturk es Gulay (Foto: MF Yapim / Medyapim)

La histrión Selen Ozturk da vida en “Una casa para Azul” a Gulay. Es una persona muy misteriosa.

El resto el elenco:

Gorkem Mete Demir como Ali Kaan.

Yigit Aras Aksoy como Dodo.

Damla Cercisoglu como Betul.

Flor de seda como Granny / Fate.

Llegadas de Batuhan como Fantasma / Burak.

Derya Artemel como Demet Aras.

Isa Kadan como Edi.

Musa Kadan como Büdü.

Nihan Aypolat como Tulipán.

Ali Emrah Surtal como Hakan.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS Y CAPÍTULOS TIENE “UNA CASA PARA AZUL”?

“Cocukluk” fue emitida en su país de origen del 9 de octubre de 2020 hasta el 25 de diciembre de 2020. Seis de los episodios fueron dirigidos por Nadim Power y a partir del séptimo capítulo Koray Kerimoglu, escribió el guion Ebru Hacıoğlu y Verda Pars.

La serie turca “Una casa para Azul” tuvo una temporada de once capítulos que fueron emitidos en el país otomano a través de la señal Zorro.