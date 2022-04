Tras la gran acogida y buena recepción que tuvo la primera temporada de “El último Rey, el hijo del pueblo”, la producción de Juan Osorio ya ultima detalles para el lanzamiento de la segunda entrega de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, que ya tiene fecha y hora de estreno por Las Estrellas.

Si bien, la primera parte, de 10 episodios, arrancó con el secuestro de Vicente Fernández Jr. y su posterior rescate, la trama continuó enganchándonos al presentarnos el difícil camino hacia la fama del intérprete de “Estos celos”, así como su vida en familia. Uno de esos momentos fue cuando en el capítulo final vemos a Chente y su esposa Cuquita visitar a su nuera Sissi Penichet para convencerla de que no se divorcie de su primogénito, a lo que ella responde que no quiere ser una “muerta en vida” como suegra y les pide que lo dejen crecer, pues ya es hombre y no era quien ellos creían.

Esto no queda ahí, ya que para atrapar más al público, en la última escena se habla de las aventuras que tuvo el cantante y el perdón que esperaba recibir antes de su muerte, pero para crear mayor expectativa se retoma el tema de un supuesto hijo que tuvo con otra mujer. Sin duda, esto ha dejado con más dudas a los televidentes, quienes esperan con ansias la llegada de la segunda parte.

“El último rey” es un proyecto, que cuenta la vida de Fernández desde la perspectiva de la periodista Olga Wornat (Foto: El último rey / Instagram)

“EL ÚLTIMO REY 2″: TODO VA QUEDANDO LISTO

Tras el final de la primera temporada de “El último rey: el hijo del pueblo”, la producción comenzó de inmediato con las grabaciones de la siguiente entrega, que nos mostrará a Vicente Fernández en la cima. No solo ello, ya que sabremos lo que realmente pasó cuando se dijo que tuvo un hijo extramatrimonial.

¿Quién será la madre de su supuesto hijo fuera del matrimonio?

Precisamente, la mujer que se encargará de dar vida a la persona que cautivó al intérprete de “Por tu maldito amor”, quien no dudó en tener un romance clandestino, pese a estar casado, será la actriz colombiana Sara Corrales, más conocida por su papel de Matilde Rojas en “El Señor de los Cielos”.

La histrionisa se encargó de compartir en sus redes sociales algunas fotos de su participación en esta exitosa producción.

Un Alejandro Fernández maduro

En esta segunda entrega, veremos a un Alejandro Fernández ‘El Portillo’ más maduro, por lo que ya no será representado por Emilio Osorio, sino por Vince Miranda.

PARTE DE LAS GRABACIONES DE “EL ÚLTIMO REY 2″

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “EL ÚLTIMO REY 2″?

La bioserie basada en “El último rey: El hijo del pueblo”, basada en el libro de Olga Wornat, será estrenada el próximo 16 de mayo de este 2022 a las 21: 30 horas a través del canal de Las Estrellas.