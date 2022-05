Cada vez aparecen más pistas que confirman que Hande Erçel, aunque no lo admita de manera explícita, tiene una relación con el actor Kaan Yıldırım, situación que descarta las posibilidades de una reconciliación con el galán de “Love Is in the Air” Kerem Bürsin.

El amor está en el aire otra vez para la bella actriz, que ha olvidado de Bürsin, de quien se enamoró durante las grabaciones de la telenovela ”Sen Çal Kapımı”. La relación salió a luz en abril del 2021, cuando fueron captados disfrutando de sus vacaciones en Islas Malvidas. Poco después, se convirtieron en la pareja del momento, pero cuatro meses después de que se dejara de emitir la teleserie, se acabó el amor entre los protagonistas, a tal punto que eliminaron sus fotos y se dejaron de seguir en sus redes sociales.

A ambos se les empezó a relacionar con otras personas, pero a lo que se ha atinado -hasta ahora- es que Hande ha decidido rehacer su vida sentimental con Kaan Yıldırım. Aquí todas las pistas de demustran que vive una nueva ilusión.

¿CUÁLES SON LAS PISTAS QUE CONFIRMAN LA RELACIÓN DE HANDE ERÇEL Y KAAN YILDIRIM?

Hande Erçel, la protagonista de “Love Is in the Air”, se pasea por todos lados con el también actor, Kaan Yıldırım, quien es su nueva ilusión tras su relación Kerem Bürsin.

La paareja ha sido captada por fotógrafos turcos cuando salían, casi al amanecer, de un bar de Emirgan, en Estambul. Ante la pregunta de la prensa, sobre si había algo más que una amistad, los actores prefirieron no opinar. “No hablemos de esto ahora. Charlaremos en un mejor momento”, fue lo único que dijo la actriz, lo cual no afirma ni niega nada. Esto que llamó la atención, debido a que días atrás Hande se encargó de desmentir la versión sobre una relación con Atasay Kamer, el director general de la firma de joyas Atasay Jewelry.

Viaje a Londres

La pista más clara son las fotos de Londres de los actores. En una de ellas aparecen de espaldas, pero saltan a la vista que la mujer de la imagen tiene las mismas botas que usó Hande en ese viaje y que se podían ver en fotos compartidas por ella misma en su cuenta de Instagram. Al parecer, la emoción de los viajes siempre delatan su relación. A su regreso a Estambul, Erçel solo ha respondido a la prensa: “Estoy muy bien, todo está bien”, lo que ha sido interpretado como una confirmación de su relación con Kaan Yıldırım.

Hande evita responder de manera explícita sobre su nueva relación (Foto:Takvim)

En su agenda

Otro de las pistas es que, de acuerdo con los medios turcos, es que la el actor está presente en la agenda de la actriz, como en la presentación de la nueva colección de una prestigiosa marca de joyas, en la que ella ha colaborado con los diseños. Cuando un periodista le dijo “Felicidades por su relación”, Hande respondió: “Estamos aquí por un motivo especial. Todo bien, gracias”. Los medios ahora otomanos indican que ahora la pareja prepara unas vacaciones publicitarias pagadas en Grecia.

Hande evita responder de manera explícita sobre su nueva relación (Foto:Hande Erçel)

¿POR QUÉ SE SEPARARON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

De acuerdo con los medios turcos, la pareja protagonista de “Love Is in the Air” se habría separado la última semana de enero de 2022. Takvim informó que el círculo cercano de Hande Erçel y kerem Bürsin ya habría sido comunicado del fin de la relación por parte de la actriz quien les dijo que “ya no hay vuelta atrás. Todo terminó”.

Por otro lado, otra de las pistas que confirmaron esta información es que Hande Erçel fue a Sapanca a celebrar el cumpleaños de su hermana mayor, Gamze, y no asistió al cumpleaños de su novio. Este detalle no pasó desapercibido, sobre todo, en los fans que se dieron cuenta del distanciamiento. MÁS DETALLES AQUÍ.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

La actriz Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 28 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012.

Además, en diciembre de 2020 fue fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World. El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.