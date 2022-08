Tras hacerse con el protagónico de ‘Spider-Man’ en la nueva secuela de ‘Los Vengadores’, el actor Tom Holland ha logrado conseguir nuevos papeles en cintas como ‘Uncharted’. Sin embargo, su popularidad no estuvo siempre presente, pues el novio de Zendaya tuvo que lidiar con el acoso desde su etapa de adolescente.

No cabe duda de que el camino al estrellato de Holland no ha sido de la noche a la mañana, y es que el actor de 25 años de edad recién logro hacerse de un nombre en la multimillonaria entrega de ‘Los Vengadores’, cinta que logró batir récords de audiencia a nivel mundial.

Y es que hace poco el reconocido histrión decidió ‘retirarse’ momentáneamente de las redes sociales y el internet en general, aduciendo que era por un tema de paz mental y equilibrio personal para poder llegar más enfocado en sus próximos proyectos.

En tal sentido, vale precisar que el ascenso que tuvo Tom hacia el salón de la fama hollywoodense no ha sido fácil, ya que tuvo que afrontar diversos problemas de acoso escolar debido a su talento y dedicación.

ACOSO ESCOLAR CONTRA TOM HOLLAND

A diferencia de la cinta del trepamuros, el buen Tom poseyó un gran pasión por el baile y las danzas, por lo que su mamá lo inscribió en un taller de Hip Hop en un conocido estudio de la zona.

Según lo confesado a la revista ‘People’ a mediados del 2017, un coreógrafo del dance de ‘Billy Elliot’ vio en Tom un diamante en bruto, por lo que lo recomendó para llevar a cabo un protagónico.

Tom tuvo sus inicios actorales en musicales (Foto: Tom Holland / Instagram)

Es así que 3 años después logró personificar a un niño que logra romper los paradigmas al ser un conocido danzante de ballet. Por ello, y al igual que en la obra, su vida diaria se convirtió en un martirio por parte de sus compañeros de secundaria de Donhead.

“Tuve mis momentos difíciles. Hubo veces en las que sufría bullying por bailar y esas cosas. Pero nadie podía pegarme lo suficientemente fuerte como para que lo dejara de hacer”, sostuvo Holland.

POR SU PRESUNTA ORIENTACIÓN SEXUAL

Era 2019 cuando la pareja de Zendaya remecía el panorama actoral tras confesar que había sido discriminado por sus propios compañeros de colegio al saber que se dedicaba a la danza de Ballet. Tales declaraciones fueron recogidas por la prestigiosa revista “Icon”.

“Ahora no soy musculoso, pero entonces era muy flaco. A todo el mundo le llegó la pubertad cuando estábamos en el colegio y yo siento como si me hubiera llegado el año pasado. Fue una época en la que me avergonzaba. El gimnasio, las duchas y esas cosas no son mis recuerdos favoritos”, sentenció Holland.