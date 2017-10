¡Fuerza, Tom Petty! El carismático cantante estadounidense permanece hospitalizado en grave estado en California, Estados Unidos, tras sufrir un ataque al corazón, dijo el lunes el sitio web de celebridades TMZ luego de reportes previos de que la estrella de rock había fallecido.



CBS News y TMZ habían informado más temprano el lunes el fallecimiento de Tom Petty. Luego, el sitio web sostuvo que el carismático roquero "se aferraba a la vida" pero que se esperaba que su fallecimiento se produjera pronto.



Representantes del artista no respondieron los llamados para comentar sobre la condición de Tom Petty. TMZ había informado que el músico fue trasladado a un hospital de California en la noche del domingo.



El sitio web dijo que el artista de 66 años estuvo con soporte vital y que luego se decidió cortar esa asistencia. El cantante, y líder de la banda Tom Petty and the Heartbreakers había realizado tres presentaciones el mes pasado con su grupo en Los Angeles.



Runnin' Down A Dream - Tom Petty & The Heartbreakers

La Policía de Los Ángeles se rectificó y aseguró no tener información de la muerte de Tom Petty, que según el portal especializado TMZ había sufrido el domingo un ataque al corazón en su domicilio en Malibú (California, Estados Unidos).



"El Departamento de Policía de Los Ángeles no tiene información sobre la muerte del cantante Tom Petty. Informaciones iniciales fueron involuntariamente proporcionadas a algunas fuentes mediáticas", dijo la Policía en su cuenta de Twitter después de que medios como CBS los citaron al informar del fallecimiento del artista.



"Sin embargo, la Policía de Los Ángeles no tiene ningún papel investigador en este asunto. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente en esta información", añadió.

Tom Petty & The Heartbreakers - Learning To Fly

Tom Petty es una figura fundamental del rock estadounidense gracias a memorables discos como ‘Tom Petty & the Heartbreakers’ (1976), ‘Damn the Torpedoes’ (1979), ‘Full Moon Fever’ (1989), ‘Wildflowers’ (1994), entre otros.



Este año, Tom Petty recibió el galardón Persona del Año de la Academia de la Grabación como parte de los actos previos a los premios Grammy y estuvo de gira celebrando los 40 años de su carrera junto a la banda de acompañamiento The Heartbreakers.



El tour de Tom Petty comenzó el pasado 20 de abril en Oklahoma (Estados Unidos) y recientemente tocó en el festival Kaaboo de San Diego (17 de septiembre) y por el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde actuó tres noches (21, 22 y 25 de septiembre). (Con información de EFE)

Tom Cruise canta Free Fallin' de Tom Petty en Jerry Maguire

