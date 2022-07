Desde que se convirtió en uno de los participantes de la “La casa de los famosos” 2, Toni Costa ha dado que hablar, debido a algún enfrentamiento con otro concursante, su relación amorosa con Evelyn Beltrán o sus declaraciones sobre su expareja Adamari Lopez y su pequeña hija Alaïa.

El bailarín español habló sobre la manera en la que educan a su hija y lo importante que es para él ser un buen padre, “Yo quiero darle a mi hija y dejarle lo mejor que pueda y ya está... tiene que ser así”, indicó.

Por lo tanto, señala que llevar una buena relación con Adamari López es imprescindible por el bien de Alaïa. Toni Costa aseguró que su expareja promueve una buena relación entre él y su hija y no interfiere con su tiempo juntos.

“Y pues aparte estamos bien y ella sabe que su hija necesita a su papá. Y sí, siempre me lo ha dicho, ‘yo jamás voy a hacer nada que te haga daño y que te separe de ella, jamás en la vida, es tu hija’”, compartió.

Asimismo, el bailarín reconoció que él le aporta cosas a la vida de su hija que su mamá no puede darle y viceversa. “Claro, porque yo le doy ese punto que mamá no le da y la mamá le da ese punto que yo no le doy. Y está perfecto”.

Toni Costa mirando tiernamente a su pequeña hija Alaïa (Foto: Toni Costa / Instagram)

LA CANCIÓN PARA ALAÏA

Durante una reunión entre participantes de “La casa de los famosos” 2, el instructor de zumba protagonizó un emotivo momento cuando escuchó la canción que le compuso a su hija Alaïa.

“Mira, esta canción la compuse para mi hija”, indicó Toni Costa y a los pocos segundos sucumbió ante las lágrimas, por lo que fue consolado por sus compañeros del reality de Telemundo.

El español ha indicado en más de una ocasión que Alaïa es parte importante en su vida, llegando a anunciar que su victoria será dedicada a la pequeña.