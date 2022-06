La popular “Toñita” decidió dar un paso al costado en su participación en “Las estrellas bailan en Hoy” y así lo hizo público a través de una transmisión en su cuenta de Instagram. La cantante veracruzana tomó la radical decisión a raíz de su disconformidad con el jurado del reality de baile que se emite en el magazine Hoy, de Televisa.

“La negra de oro”, como también se le conoce a la otrora participante de La Academia, era una de las competidoras que más dificultades había tenido para destacar en el concurso de baile.

No obstante, la artista de que el próximo 2 de julio cumplirá 42 años asegura que el jurado calificador no valora el esfuerzo que ella hace a pesar de no ser una bailarina profesional y ni siquiera reconoce ese empeño y dedicación.

La cantante es fiel admiradora de Juan Gabriel (Foto: Toñita / Instagram)

“TOÑITA” DEJA “LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY” PORQUE NO RECONOCEN SUS SACRIFICIOS

“Mi gente bonita, he decidido retirarme del reality show. Ando lastimada, ando adolorida y por más de que te rompas y hagas las cosas pues no les parece. Sinceramente agradezco mucho, pero ya exploté, ya me tengo que ir, creo que es lo mejor para mí”, aseguró “Toñita” en un live de Instagram.

Seguidamente, la artista indicó que no lo hace por cobardía. “No es de cobardes irse en este momento, viendo las críticas de hoy te das cuenta que nosotros con dolor de cuello hicimos las cargadas, no nos rajamos, y aún así no les parece. ¿Para qué continuar en un concurso donde no notan ni tu esfuerzo?”, agregó la celebs de México.

“Para qué lastimarse si los jueces no lo ven y dicen que uno no le está echando ganas. Siempre he pensado que lastimarse y seguir trabajando vale la pena, pero en esta ocasión no vale la pena. Estoy muy molesta, estoy cansada, estoy agotada”, prosiguió.

“TOÑITA” DEJA “LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY” POR SALUD MENTAL

En otro momento de la transmisión, Antonia Salazar Zamora, su nombre completo, indicó que prefiere priorizar su salud mental y física a seguir exponiéndose a críticas que considera injustas y a lesiones físicas en pos de realizar las performance artísticas que le solicitan.

“Muchas gracias por votar por nosotros. No me gusta abandonar las cosas, pero no se me hace justo que a otros sí los alaben y aplaudan. Creo que ya es tiempo que las personas que sí bailan se queden”, expresó Toñita, al tiempo que agradeció a su pareja de baile.

“Jorge, eres una persona maravillosa, me has dado apoyo, pero simplemente no quiero, no puedo, no me voy a lastimar más, no voy a joderme el cuello, el hombro. No voy a joderme por querer tratar de verme bien. Tampoco voy a estar haciéndome pasar por algo que no soy. Ya me cansé, ya me harté, no es berrinche, es impotencia”, habló dirigiéndose a su compañero.

Finalmente, dijo que deja “Las estrellas bailan en Hoy” -de Televisa- antes de que salga “el demonio que lleva adentro Antonia Salazar”: o sea, que tenga una reacción negativa y no pensada delante de cámaras.