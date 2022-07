Al parecer, las peleas y entredichos entre “Toñita” y Myriam Montemayor nunca acabarán, y es que recientemente Antonia Salazar Zamora tuvo unas palabras algo fuertes al momento de referirse sobre su ex compañera de la primera generación de “La Academia”. Entérate más aquí.

El plano de los espectáculos parece sumar otro episodio conflictivo entre ”Toñita” y Myriam, quienes pretenden seguir mándandose “cariños” cada vez que le preguntan a una sobre la otra, evidenciando así que la amistad que alguna vez floreció no tiene cuando resurgir.

Y es que Antonia Salazar fue tajante cuando la prensa de espectáculos le cuestionó sobre su excompañera del reality “La Academia” y lo que haría en caso la vea por las calles.

“El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe, porque acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla popó a su gusto, eso es ser una persona mala y ya sé que no debo de hablar de ella ni todo el rollo”, manifestó la popular artista a las afueras de Televisa, donde participó como parte del elenco competitivo en “Las estrellas bailan en Hoy”.

En esa misma línea, la también denominada “Negra de oro” cuestionó las habilidades artísticas de Myriam, quien logró alzarse con la victoria de la generación del 2002 de “La Academia”.

Pero todo se prendió cuando una periodista le cuestionó a Salazar sobre la opción de una orden restrictiva contra Myriam, generando la respuesta inmediata de la veracruzana.

“Es pérdida de tiempo, porque ella es la que dice que no está mal, de hecho uno de los motivos por los que yo me metí a Las estrellas bailan en Hoy fue porque ella me acusó de que yo no bailaba absolutamente nada y yo sí he estado en dos concursos de baile: Bailando por un millón, en Azteca, y ahorita en Las estrellas bailan en Hoy, y si se dan cuenta dos pies izquierdos no tengo, a lo mejor me fallan las líneas, a lo mejor me fallan ciertas cosas, pero bailo y ella sí no baila nada, entonces con eso para mí es decir ‘¿Quién era la que no bailaba nada?’”, indicó.

NO TIENE TALENTO

En tal sentido, la querida “Toñita” hizo énfasis sobre la falta de talento que Montemayor padece al momento de bailar, incluso, la comparó con otro ex académico, con quien compartió múltiples escenarios y giras durante su estancia en el reality show.

“La acaban de ver el domingo, ¿bailó algo? No, no baila nada, nunca, siempre en los conciertos ella fue la que jamás bailó, baila más Miguel Ángel, con eso les digo todo, y mira que Miguel Ángel tiene los pasitos exóticos”, añadió.

Además, la conductora siguió criticando el desempeño y las habilidades de Myriam, de quien aseveró que “se le fue el aire” en la última emisión del programa transmitido por la cadena TV Azteca.

“Falta que ella se analice, entienda lo mal que está y se vuelva a resetear. No sé si la vieron este domingo, pero cantó de la fregada y no puede ser que a una persona después de 20 años se le acabe el aire, y menos siendo profesional. Yo tengo 20 años y a mí no se me va el aire y aún con ansiedad me han visto bailar, es condición, ejercicio, disciplina. No todos tenemos disciplina, yo sí tengo, pero lo cuento por ella”, agregó.

NO TIENE NADA EN SU CONTRA

No obstante, la cantante de sencillos como “De mí no te vas a burlar” agregó no tener “nada en contra” de Montemayor, es más, terminó agradeciéndole por las vivencias a su lado.

“No tengo nada en contra de ella, ya pasé la hoja y le agradezco mucho el que haya pasado todo eso porque también aprendí a conocerme un poco más yo, de saber mis límites, de saber qué debo permitir y qué no debo de permitir”, mencionó.

Finalmente, la nacida en Veracruz dijo que trata de medir sus palabras, por ello ya no se le relaciona con peleas muy a menudo.

La célebre "Toñita" coincidió con Myriam en la edición de "La Academia" hace años (Foto: Toñita/Instagram)

“Hasta ahorita estoy hablando de ella, no estoy hablando nada malo, nomás estoy diciendo que cuando la vea sí me la voy a moquetear, si se dan cuenta no estoy peleándome como antes”, sostuvo Salazar.

MYRIAM PASÓ LA PÁGINA

Lejos de hacer arder la pradera, la popular Myriam continuó haciendo caso omiso a las declaraciones de su ex compaera, evitando manifestarse sobre el caso y los comentarios que dijo “Toñita” en los medios.

Recordemos que hace un tiempo, Myriam denunció públicamente que sus excompañeros de su generación Victor y Raúl adoptaron actitudes misóginas y machistas contra ella, enfatizando también que fue la misma “Toñita” quien fungió como cómplice de estos ataques.

Fue tal la repercursión de las acusaciones de Montermayor que las redes sociales comenzaron a insultar y amedrentar verbalmente a “Toñita”, quien en su momentó agregó que tuvo miedo de salir a las calles debido a los ataques en redes sociales.

Concluyendo su alocución, la querida “madrina” de “La Academia 20 años” atizó que existen personas con las que no laboraría en el set televisivo, aclarando que es ella misma quien elige a sus compañeros de trabajo.

“Para mí el trabajo es una bendición y debe de ser para todos. Obviamente también tengo el decidir con quién trabajo y con quien no trabajo y obviamente hay personas con las que no volvería a trabajar”, concluyó sin dar nombres.

“TOÑITA” Y SUS GOLPES EN REDES SOCIALES

Si bien algunos de los ex académicos aún mantienen una relación de amistad y cercanía, este parece no ser el caso, pues la pelea entre ambas divas de la televisión mexicana tiene varios años de duración.

Recordemos que desde agosto, Antonia venía reviviendo los dimes y diretes entre ambas por redes sociales al llamar “hipócrita” a Myriam.

“Ahora resulta que si #LaInnombrable @MyriamMontemayor dice algo de mí es broma, pero si yo digo algo de ella es pelea ¿o sea cómo?”, fue uno de los mensajes que escribió entonces “Toñita” por medio de Twitter.