Eugenio Derbez es un reconocido actor y productor mexicano que no solo se ha hecho un nombre en el mundo televisivo, sino también en la pantalla grande, además del teatro. Aunque es muy recordado por sus famosos programas cómicos como “Al derecho y al Derbez”, “Derbez en cuando”, “XHDRBZ” y “La familia P. Luche”, el histrión de 60 años demostró ser muy versátil, llegando a protagonizar, además de películas de comedia, varios dramas y filmes de suspenso, entre otros géneros.

MÁS INFORMACIÓN: Eugenio Derbez dio a conocer por qué es complicado que le den un papel dramático en México

Gracias a su potencial fue llamado a participar en series estadounidenses, además de haber prestado su voz para el doblaje latino de diversas películas como “Shrek”, “El grinch”, “Jack & Jill”, “Mulan”, “Dr. Dolittel” y ser considerado en muchos proyectos. Debido a su gran popularidad, en agosto de 2014 lanzó su canal de videos en YouTube y desde 2019 su reality “De viaje con los Derbez”, donde muestra las vivencias de su familia.

A raíz de los logros durante toda su carrera artística en el cine y televisión, el histrión tiene su propia Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el cual le fue otorgado en 2016. Por esta y mucha razones más, te damos a conocer cuáles son sus 10 mejores películas se acuerdo a Rotten Tomatoes.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS DE EUGENIO DERBEZ?

A continuación, un recuento de las mejores películas del actor mexicano Eugenio Derbez.

10. “HOW TO BE A LATIN LOVER” (“Cómo ser un Latin Lover”) – 39%

Afiche de “How to Be a Latin Lover” que en español es "Cómo ser un Latin Lover” (Foto: Pantelion Films)

“How to Be a Latin Lover” (Cómo ser un Latin Lover” en español) es una película de comedia estadounidense de 2017 que fue protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek. La trama gira en torno a un hombre que ha pasado toda su vida casado con una anciana rica, pero debe aprender a valerse por sí solo cuando ella lo echa. El filme recaudó US$ 62,6 millones en todo el mundo.

9. “THE MONGOLIAN CONSPIRACY” (“El complot mongol”) – 45%

Afiche de “The mongolian conspiracy” que en español es “El complot mongol” (Foto: Cine Qua Non Films)

“The mongolian conspiracy” (“El complot mongol” en español) es una película de 2018 que está protagonizada por Eugenio Derbez, Damián Alcázar y Bárbara Mori. La historia se centra en el rumor que se genera sobre el posible asesinato del presidente de Estados Unidos en su próxima visita a México, en la que el policía judicial Filiberto García debe descubrir ese complot en un plazo de 72 horas.

8. “MIRACLES FROM HEAVEN” (“Milagros del cielo”) – 45%

Afiche de “Miracles From Heaven” en español “Milagros del cielo” (Foto: Sony Pictures Entertainment)

“Miracles From Heaven” (“Milagros del cielo” en español) es una película estadounidense basada en el libro homónimo de Christy Beam, que narra la historia real de su joven hija que tuvo una experiencia cercana a la muerte y luego sanó de un trastorno digestivo. El filme está protagonizado por Jennifer Garner, Kylie Rogers, Brighton Sharbino, Martin Henderson, John Carroll Lynch, Eugenio Derbez y Queen Latifah. Se estrenó en 2016.

7. “INSTRUCTIONS NOT INCLUDED” (“No se acepta devoluciones”) – 57%

“Instructions Not Included” en español "No se aceptan devoluciones" (Foto: Lionsgate)

“Instructions Not Included” (“No se aceptan devoluciones” en español) es una película mexicana de comedia dramática protagonizada, coescrita y dirigida por Eugenio Derbez. Narra la historia de Valentín Bravo, un hombre al que le cambió la vida por completo cuando la mujer con la que había estado le dejó una niña de seis años en la puerta de su casa. Ella le dijo que él era el padre y se fue.

6. “UNDER THE SAME MOON” (“Bajo la misma luna”) – 73%

Afiche de “Under the Same Moon” en español “Bajo la misma luna” (Foto: Fox Searchlight Pictures / The Weinstein Company)

“Under the Same Moon” (“Bajo la misma luna” en español) es una película mexicana-estadounidense de 2007 que trata sobre la vida de los mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos. Está dirigida protagonizada por Adrián Alonso, Eugenio Derbez y la actriz Kate del Castillo.

5. “THE ANGRY BIRDS MOVIE 2” (“La película de Angry Birds 2”) – 73%

Afiche de “The Angry Birds Movie 2” en español "La película de Angry Birds 2” (Foto: Rovio Entertainment / Columbia Pictures / Sony Pictures Animation)

“The Angry Birds Movie 2” (“La película de Angry Birds 2” en español) es una película 3D animada. Se estrenó en agosto de 2019 y ha recaudado US$ 150 millones en todo el mundo. El elenco principal incluye a Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Bill Hader, Maya Rudolph y Peter Dinklage, también con la participación de Rachel Bloom, Leslie Jones, Dove Cameron, Sterling K. Brown, Awkwafina, Tiffany Haddish, Nicki Minaj y Eugenio Derbez, este último prestó su voz en inglés y español a Glenn.

4. “BLOOD OF MY BLOD” (“Sangre de mi sangre”) – 79%

Afiche de “Blood of my blood” en español "Sangre de Mi Sangre” (Foto: Cinergy Pictures / Panamax Films / Two Lane Pictures)

“Blood of my blood” (“Sangre de Mi Sangre” en español) es una película que narra la historia de un niño mexicano que va de contrabando a Brooklyn para encontrarse con su padre, a quien le perdió el rastro hace muchos años. Cuando llega su identidad ya había sido robada por un impostor que busca robar la fortuna de los padres. En el elenco están Jesús Ochoa, Armando Hernández, Jorge Adrián Espíndola, Paola Mendoza y Eugenio Derbez.

3. “THE BOOK OF LIFE” (“El libro de la vida”) – 83%

Afiche de “The Book of Life” en español "El libro de la vida" (Foto: 20th Century Fox Animation)

“The Book of Life” (“El libro de la vida” en español) es una película estadounidense-mexicana en 3D de comedia romántica y de aventuras que se inspiró en la celebración del Día de Muertos. Se estrenó en 2014 y en ella Eugenio Derbez dio vida al Chato.

2. “DORA AND THE LOST CITY OF GOLD” (“Dora y la ciudad perdida”) - 85 %

Afiche de “Dora and the Lost City of Gold” en español “Dora y la ciudad perdida” (Foto: 20th Century Fox Animation)

“Dora and the Lost City of Gold” (“Dora y la ciudad perdida” en español) es una película estadounidense, que es una versión real de la serie animada “Dora, la exploradora”. Se estrenó en 2019 y fue protagonizada por Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria y Danny Trejo.

1. CODA – 96%

Afiche de "CODA" (Foto: Pathé)

“CODA” es una película dramática estadounidense de 2021 escrita y dirigida por Sian Heder, es un remake del filme francés de 2014 “La Famille Bélier”. Se centra en una adolescente llamada Ruby, quien es la única persona que puede oír en una familia de sordos. Ella tiene 17 años y ayuda a sus padres sordos y a su hermano en el negocio de la pesca. Pero cuando ingresa al instituto, se une al club del coro, donde se siente atraída por su compañero de dúo y descubre su pasión por el canto. Al notar ello, su director la anima a considerar la posibilidad de estudiar música, y ella tiene que decidir entre ayudar a sus seres queridos o perseguir sus sueños.