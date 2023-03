Emocionada hasta los huesos. La cantante colombiana Karol G evidenció su gran emoción al enterarse que su éxito musical “TQG”, el cual tuvo la colaboración de Shakira, se mantiene como una de las producciones más escuchadas en las distintas plataformas de música de todo el mundo. Y es que tanto el ritmo, como la letra y el encanto de su voz, han conquistado a todo el planeta. Conoce aquí cómo reaccionó la popular Bichota.

“TQG” es uno de los singles que se desprende del nuevo álbum de Karol G titulado “Mañana será bonito”, producción que también ha destacado por tener la colaboración de importantes representantes de la música como Shakira.

Precisamente, Shakira y Karol G lanzaron al mundo entero la canción “TQG” cuya letra es considerada por muchos como un mensaje de superación y empoderamiento hacia las mujeres. Es por ello que las colombianas han recibido el aplauso del público a nivel internacional por este gran éxito.

A finales de febrero de 2023 la canción “TQG” fue lanzada al mercado logrando rápidamente un éxito increíble y recibiendo el reconocimiento de todo el mundo. Todo ello ha emocionado mucho a la colombiana. Conoce cómo reaccionó.

Karol G y Shakira se unieron para cantar el tema musical "TQG" que es uno de los favoritos en todo el mundo (Foto: Karol G/YouTube)

LA MÁS ESCUCHADA EN SPOTIFY

Transcurría el 28 de febrero cuando, de acuerdo a El Espectador, la canción “TQG” se convirtió en la producción más oída en la plataforma de Spotify en Colombia. Asimismo, esto éxito se replicó en países como Ecuador, Perú, Chile, España, República Dominicana, entre otros.

¿CÓMO REACCIONÓ KAROL G POR ESTE GRAN LOGRO?

Karol G ha demostrado que es una cantante muy profesional y que su fama y popularidad lo ha conseguido a base de esfuerzo.

Una muestra de ello es que su reciente canción “TQG” ha conseguido un importante éxito en las plataformas musicales de todo el mundo ubicándose en el primer lugar. Es por ello que la popular Bichota se mostró muy emocionada por todo esto.

“Siento que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da, porque de verdad mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto, porque de verdad es importante para mí elevar el género de la mujer en su máxima expresión, todo lo que yo pueda lograr que inspire a otras personas y, además, me siento muy especial por todo el amor que me regalan” sostuvo la cantante a través de un video.

A la Bichota se le vio con lágrimas en los ojos relatando todo el proceso que atravesó para lograr ese reconocimiento. Asimismo, indicó que había estado en París y luego viajó a Puerto Rico para iniciar los ensayos en ese país.

Asimismo, contó que no había tenido tiempo para ver el real logro que consiguió con su canción.

MÁS DE 100 MILLONES DE VISUALIZACIONES

El famoso video de “Te quedé grande” o conocido como “TQG” es uno de los más populares en las plataformas musicales como la de YouTube donde ha superado los 100 millones de vistas.

Hasta el cierre de esta nota eran un total de 149 millones de visualizaciones las que tenía la canción.