El primer evento global para fans de Netflix concluyó su primera edición con un día cargado de sorpresas y adelantos, entre los que destacó el primer vistazo de la canción principal de Rebelde, el nuevo remake de la novela juvenil creada por Cris Morena.

Durante las 3 horas que duró el show, se develaron muchísimas primicias emocionantes, primeros vistazos, tráilers y clips exclusivos, además de apariciones de los creadores y las estrellas detrás de las series y películas más famosas de la plataforma.

Esto es lo que se reveló en TUDUM, el primer evento de Netflix para fans de todo el mundo:

El evento arrancó con fuerza presentándonos un vistazo exclusivo de la nueva película protagonizada por Gal Gadot, Ryan Reynols y Dwayne Johson, Red Notice, además de un adelanto de la temporada de Stranger Things, y la despedida de La Casa de Papel.

El enfoque juvenil estuvo presente durante el evento, con una avalancha de primeros vistazos a próximos proyectos de este género de todo el mundo, incluyendo AlRawabi School for Girls, Bienvenidos a Edén, Blood & Water temporada 2, Chosen, Colin in Black & White, Dear White People: Volumen 4, además de Elite temporada 5, Invisible Thread, Las Niñas de Cristal, Les Liaisons Dangereuses, Locke & Key temporada 2, Lost in Space temporada 3, Love 101 temporada 2, Night Teeth, On My Block temporada 4, Open Your Eyes y There’s Someone Inside Your House.

Las estrellas favoritas de nuestras próximas cintas de acción The Old Guard, The Harder They Fall, Black Crab, Interceptor y Army of Thieves se reunieron en un panel que celebra el género y hablaron sobre los desafíos de crear las mejores secuencias de acción para la pantalla.

Bruised: Halle Berry, directora y estrella de la película, lleva a los fans detrás de cámaras en esta historia sobre una luchadora de MMA que ha caído en la desgracia, pero que encuentra su redención en el octágono, así como el valor para enfrentar sus demonios cuando su hijo distanciado regresa a su vida de manera inesperada.

The Crown: En el evento también se hizo la presentación exclusiva de la nueva Reina Isabel y se reveló cuándo vuelve el drama real en su quinta temporada.

Sex Education: Tudum también presentó un boletín especial de los estudiantes y profesores de la Escuela Secundaria Moordale y además confirmó una cuarta temporada.

Noticia de última hora: ¡Sex Education ha sido renovada para una cuarta temporada! pic.twitter.com/1tqqCVTpHx — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 25, 2021

Extraction 2: Chris Hemsworth confirma que Tyler Rake vive en la secuela de esta película de acción.

Arcane: Netflix y Riot Games estrenan el nuevo tráiler para la nueva serie animada Arcane. El fenómeno global de la franquicia League of Legends llega a Netflix el sábado 6 de noviembre.

Army of Thieves: No hay zombies pero sí mucha acción (y romance y humor) en el nuevo tráiler de la precuela a Army of Dead, producida por Zack Snyder y protagonizada por Matthias Schweighöfer.

