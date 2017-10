No cabe duda que los X-MEN son el conjunto de superhéroes más poderosos y famosos de todo el mundo de Marvel. Patrick Stewart , el famoso 'Profesor X', tuvo tuvo un encuentro con otro 'fenómeno' pero del fúbol mundial. Stewart fue invitado a los Premios 'The Best' de la FIFA en el mítico London Palladium en Westminster.



Como se recuerda, Patrick Stewart encarnó al Capitan Jean-Luc Picard de Star Trek, a Charles Xavier de los X-EN y al Capitán Ahab de la minisierie Moby Dick. El actor se encontró con Lionel Messi y aprovechó la oportunidad para tomarse una fotografía.



La publicación fue hecha en Twitter. "¡Conocí a Dios esta noche! #LeoMessi", escribió Patrick Stewart en la fotografía junto al 10 de la selección de Argentina.



Noche de puro fenómeno. En la gala se encontraban los mejor del fútbol mundial. Diego Armando Maradona, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Neymar, Lothar Matthäus, Ruud Gullit y Roberto Carlos y más glorias del deporte más glorioso del mundo.

