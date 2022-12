Una nueva adaptación de “Un cuento de Navidad” (”A Christmas Carol”) llega el viernes 2 de diciembre a Netflix. La próxima película basada en la obra de Charles Dickens se titula “Scrooge: Cuento de Navidad” y está dirigida por Stephen Donnelly.

Esta cinta animada, al igual que la novela original, relata la historia de Ebenezer Scrooge. En ese sentido, el protagonista tiene una única y fría noche para afrontar su pasado (y cambiar el futuro) antes de que sea tarde.

Pero, ¿cuál es la verdadera historia del famoso personaje de Dickens ? A continuación, te explicamos de qué trata “Un cuento de Navidad” y otros aspectos importantes que debes saber sobre este clásico de la literatura.

¿DE QUÉ TRATA “UN CUENTO DE NAVIDAD” DE CHARLES DICKENS?

“A Christmas Carol. In Prose. Being a Ghost Story of Christmas” es una novela escrita por Charles Dickens. Fue publicada originalmente por la editorial Chapman & Hall el 19 de diciembre de 1843. Vale precisar que su primera edición incluía las ilustraciones de John Leech.

A lo largo de 5 capítulos, la obra narra la historia de un anciano egoísta y avaro llamado Ebenezer Scrooge. Él vive en Londres y es visitado por el fantasma de su antiguo socio comercial Jacob Marley y los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras.

Tras estos encuentros, Scrooge se transforma en un hombre más amable y gentil. Evidentemente, esto afecta de manera positiva a las personas a su alrededor, lo que convierte a este relato en un símbolo de integración familiar y festividad.

La primera edición de "A Christmas Carol" (Foto: Chapman & Hall)

¿QUÉ PASA EN CADA UNO DE LOS CAPÍTULOS DE “UN CUENTO DE NAVIDAD” DE CHARLES DICKENS?

1. Pentagrama uno

La novela, también conocida como “Canción de Navidad” y “El cántico de Navidad”, inicia con la presentación de Ebenezer Scrooge. Han pasado 7 años desde el fallecimiento de Jacob Marley, su antiguo socio, y él se ha convertido en un viejo avaro.

En Nochebuena, se encuentra con el fantasma de Marley, quien deambula con pesadas cadenas a consecuencia de una vida caracterizada por la codicia y el egoísmo. Él le dice a Scrooge que hay una sola forma de evitar este destino: escuchar a los tres espíritus que lo visitarán.

2. Pentagrama dos

Nuestro protagonista conoce al Fantasma de las Navidades Pasadas, quien lo lleva a recordar las escenas navideñas de su infancia. Además, le muestra cómo es la vida de Belle, la que era su prometida y quien formó una numerosa y feliz familia. Ella se alejó de Ebenezer debido a su avaricia, por lo que esta situación lo molesta mucho.

3. Pentagrama tres

El Fantasma de las Navidades Presentes lleva a Scrooge a la fiesta familiar de Bob Cratchit, el empleado con exceso de trabajo y mal pagado del anciano. Él tiene un hijo enfermo llamado Tiny, quien morirá si Ebenezer no cambia los acontecimientos de la historia.

4. Pentagrama cuatro

El Fantasma de las Navidades Futuras le presenta al protagonista su triste destino: una muerte solitaria. Esto, contrastada con el doloroso deceso. de Tiny Tim. Al ver su tumba, Scrooge promete cambiar.

5. Pentagrama cinco

La mañana de Navidad, Scrooge se despierta convertido en un hombre amable, generoso y compasivo: acude a cenar a casa de su sobrino, hace un generoso donativo a los pobres, aumenta el sueldo de Cratchit y se ofrece a ayudar en el cuidado del pequeño Tiny. Es así que la figura principal de la historia se compromete a mantener el espíritu navideño como nadie.

El encuentro de Scrooge y el fantasma de Marley en la primera edición de "A Christmas Carol" (Ilustración: John Leech / Chapman & Hall)

¿CÓMO VER “SCROOGE: CUENTO DE NAVIDAD”?

Los película se estrenará el viernes 2 de diciembre del 2022 a través de la plataforma Netflix, así que lo único que necesitas para verla es tener una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.

A continuación, observa el tráiler de “Scrooge: A Christmas Carol”.