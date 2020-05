Silvana Prince, la mamá de Vadhir Derbez, confesó en una entrevista que el actor Eugenio Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo mientras ella cuidaba de Vadhir a los cinco meses.

Prince contó para la cuenta verificada de su hijo que inició desde muy joven en la actuación. “Yo ya trabajaba, hacía muchas fotografías como modelo, trabajaba con un grupo cantando y bailando, cuando iba a cumplir 16 años me invitan a un casting en la Ciudad de México para un grupo show”, narró Silvana.

Tras hacer la audición, la actriz se quedó, siendo su trabajo lo que le permitió conocer a Eugenio Derbez.

En el octavo mes de gestación, Silvana decidió tomar su licencia de maternidad, ya que estaba trabajando en un show con Eugenio, siendo ahí donde el comediante compartió más tiempo con Victoria Ruffo.

“Teníamos un show de comedia con tu papá, estaba Ernesto Cano, que en paz descanse, ahí yo estaba embarazada de ti. A los 8 meses paré, que entre alguien a suplirme un par de meses, cuál va siendo mi sorpresa que hago la llamada, invito a media gente para lo de prensa y una de ellas pues era la mamá de tu hermano (Victoria Ruffo), yo llamé para invitarla", mencionó.

“Esa noche, yo no fui, no estuve, pero creo que esa noche fue donde se resbaló tu señor padre, yo no lo creía, hasta que me di cuenta, en ese momento le dije: ‘¿Sabes qué papi? Bye (adiós)’, porque estaba en mi departamento”, contó, ante la sorpresa de Vadhir.

Vadhir comenzó a hacer cuentas por la poco diferencia de edad que existe entre él y José Eduardo, a lo que su madre explicó: “Tú tenías 5 meses de nacido cuando (ella) ya se había embarazado, entonces en ese momento, obvio, (dijo a Derbez) vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se aguantan y se quedan”. A pesar de todo lo que pasó, Silvana siente un gran cariño por Eugenio.

“Realmente le tengo mucho cariño, fuera de lo que haya pasado y sus babosadas, porque todos cometemos (errores), mi cariño hacia él es un vínculo como de hermanos. Me gusta ver el cambio que está teniendo y está tratando cada vez de ser mejor padre porque nunca supo ser padre de niños chiquitos”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Alessandra Rosaldo se quiebra al confesar que Aislinn Derbez salvó su relación con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo se quiebra al confesar que Aislinn Derbez salvó su relación con Eugenio Derbez