Vicente Fernández fue una de las figuras más importantes de la música mexicana. En ese sentido, más allá de su legado artístico, “El Charro de Huentitán” protagonizó algunos momentos inolvidables de la televisión del país azteca.

Uno de estos ocurrió durante el programa “Y Vero América ¡Va!”, conducido por la reconocida Verónica Castro y que quedó registrado en un audiovisual que se puede ver hasta el día de hoy.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, conoce cuál fue la inolvidable broma que le hizo Verónica Castro a Vicente Fernández.

¿DE QUÉ SE TRATÓ LA BROMA DE VERÓNICA CASTRO A VICENTE FERNÁNDEZ?

En el referido espacio televisivo, la producción vio conveniente realizarle la broma a Vicente Fernández mientras esperaba salir a escena desde su camerino. En esas circunstancias, llegó la famosa actriz y le dijo que el audio en vivo no funcionaba, por lo que debía “trabajar con pistas o con playback” al momento de presentar sus canciones.

Enseguida, el cantante se negó y dejó claro que su intención era cantar en directo: “No, no, ni traigo pistas ni traigo playbacks y yo no me sé las canciones. Yo canto una canción y si se me olvida, le sigo”, explicó.

Entonces, Castro siguió insistiendo mientras era testigo del nerviosismo del intérprete. Para él, cantar con playback habría sido engañar a su público.

Finalmente, la conductora no pudo seguir con la broma y soltó una carcajada. Le dijo al músico, entonces, que saludara a la cámara que grababa este momento.

LA REACCIÓN DE VICENTE FERNÁNDEZ TRAS LA BROMA

Ya en el set del programa, Fernández dijo: “Bueno, para que vean que no sé echar mentiras”. Así, Verónica lo felicitó por su decisión de defender su arte.

“Eso habla muy bien de ti, este programa es muy duro porque es en vivo, tienes que salir, caerle bien a la gente, salir bien vestido, contestar muy bien, cantar en vivo, un montón de cosas. Vicente no canta jamás en playback”, señaló.

Finalmente, el cantante explicó su posición al respecto: “Yo respeto a quien lo hace (el playback), pero yo siempre he dicho que es un engaño al público y aparte también de la que se salvó, como ya casi era la hora del programa pues me asusté. No había audio, si me dan tantito tiempo porque les aseguro que lo que yo hubiera tratado de hacer no lo hubiera sacado al aire”, concluyó.

"El Charro de Huentitán" dejó claro que no usaba playback (Foto: Vicente Fernández / Instagram)