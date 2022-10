“Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas”, dice la primeras líneas de la canción “Mujeres divinas”, uno de los temas más exitosos de Vicente Fernández y que se hizo muy popular en varios países. Sin embargo, muy pocos conocen la verdadera historia que hay detrás de esta producción lanzada a finales de los años 80 ¿De qué se trata?

Vicente Fernández también conocido como El Charro de Huentitán es considerado uno de los artistas más representativos de la música mexicana.

Si bien el cantante falleció a finales del 2021, dejó muchas canciones que se convirtieron en las preferidas del público durante varios años. Además, su excelente voz y talento lo hicieron acreedor de dos Premios Grammy y ocho Premios Grammy Latinos.

Con una larga trayectoria artística y distintos álbumes publicados, Vicente Fernández encantó a varias generaciones con sus melódicas canciones. Precisamente, una de ellas es “Mujeres divinas”, un éxito que a pesar de los años nunca ha pasado de moda.

Sin embargo, no todos conocen la gran historia que existe detrás de esta canción. Por ello, aquí te contamos todos los detalles.

Su trabajo en la música le valió dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood (Foto: Vicente Fernández / Instagram)

¿QUÉ INSPIRÓ LA CREACIÓN DE LA CANCIÓN “MUJERES DIVINAS”?

Al igual que otras canciones como “Acá entre nos”, fue Martín Urieta quien escribió el tema “Mujeres Divinas” que se volvería uno de los más famosos y reclamados por el público de Vicente Fernández.

En ese sentido, el portal sonica.mx refiere que el compositor mexicano, manifestó en alguna ocasión, que hizo esta canción cuando recibió el reproche de uno de sus amigos mientras cantaba “Te Me Vas Al Diablo”. Fue en ese momento cuando el testigo señaló que esa letra era una ofensa para todas las mujeres.

Vicente Fernández murió a finales del 2021 en México (Foto: Vicente Fernández / Instagram)

Ante tal situación, Martín Urieta, según El Heraldo, respondió al asistente muy molesto que a él no lo habían lastimado tanto, aunque nunca esperó una respuesta como la que escuchó.

“No, a mí siempre me han hecho pedazos el alma, pero no voy a andar de chillón. Tú bien sabes que los momentos más bellos nos los han dado las mujeres”, precisó la persona que reprochó a Martín.

Ese fue el paso inicial para que Martín Urieta cree la canción “Mujeres Divinas” que más adelante sería interpretada por Vicente Fernández.

VIDEO DE LA CANCIÓN “MUJERES DIVINAS”