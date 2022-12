Vicente Fernández Jr. se comprometió con Mariana González, una mujer 19 años menor que él. El cantante mexicano fue el responsable de anunciar la feliz noticia a través de su perfil de Instagram.

“Te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué en decirte todo lo que sentía y no me importó nada”, expresó el músico al inicio de su mensaje.

“Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los día s. El amor es ser amigos, compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas, se eligen cada mañana para pasar una vida juntos. Te amo con todo mi corazón. Un día inolvidable 1/12/2022″, añadió.

El romántico mensaje de Vicente Fernández Jr. estuvo acompañado de una serie de fotografías, donde se puede evidenciar que la pedida de mano fue en París.

La feliz pareja posó en la Torre Eiffel, donde no faltaron los pétalos de rosas y las copas de champagne para la celebración.

VICENTE FERNÁNDEZ JR. Y MARIANA GONZÁLEZ, UNA PAREJA POLÉMICA

La relación entre Vicente Fernández Jr. (58) y Mariana González (39) fue duramente criticada por los comentaristas mexicanos. Sobre todo por la diferencia de edad que existe entre las dos celebridades.

Los opinólogos y fans de Vicente Fernández Jr. señalaban a la influencer como una “aprovechadora”, pero todo indica que esta historia de amor sí es sólida.

Actualmente, Mariana es parte del reality “Rica famosa latina”, exitoso reality de Estrella TV. Ella ha demostrado su talento en dicho espacio y quiere ganarse un espacio en el rubro artístico sin la ayuda de su novio, hijo del fallecido Vicente Fernández.

