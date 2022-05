Eran mediados de los 90 y la joven pareja actoral, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, se perfilaban como una de las relaciones más estables y mediáticas de todo México. Además, fruto de su compromiso nació José Eduardo, su hijo en común.

Sin embargo, todo lo que empieza tiene que acabar, y en 1996 oficializaron su ruptura definitiva, dando pie a una polémica “guerra” entre ambos.

Peleas, juicios, insultos y la tenencia de su hijo y sus propiedades terminó por destruir lo que parecía ser la pareja perfecta del ámbito televisivo mexicano. Es más, la misma Ruffo sindicó a Derbez de engaño tras simular un matrimonio con sus amistades más cercanas.

“No fue una boda falsa, fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado (…) Yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado”, señaló Derbez en una entrevista para el conocido medio People en Español.

ASÍ SE LLEVA VICTORIA RUFFO CON LAS MUJERES DE DERBEZ

Recientemente, la actriz de telenovelas confesó en una entrevista que a día de hoy -y con un hijo de 30 años en común- es ilógico tratar de recomponer su relación con el protagonista de La Familia Peluche.

En ese sentido, sus seguidores y fanáticos consideran que debido a esto Victoria no lleva una relación cordial con el resto de las mujeres de Derbez. Un hecho muy alejado de la realidad.

Respecto a Gabriela Michel poco se conoce, aunque por las últimas afirmaciones y entrevistas que ha brindado Aislinn Derbez se deduce que la relación no es muy mala que digamos.

Eso sí, con Alessandra Rosaldo existe una historia cómica que contó José Eduardo y la misma Alessandra por medio del canal de YouTube del citado joven.

En el material audiovisual titulado “Mi mamá y Alessandra se conocieron” se escucha a José Eduardo diciendo: ‘Voy a contar una anécdota. ¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño a mi casa?’. A lo que ella añade: ‘Sí, la primera vez que vi a tu mamá’.

‘Estábamos llegando creo que de Valle de Bravo y me iban a dejar a casa de mi mamá y Ale me dice ‘no manches, me estoy muriendo de ganas de ir al baño’ y yo le dije ‘mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas así que Ale pásale a la casa y ve al baño’’, concluyó el joven hijo de Derbez y Ruffo en la plataforma de videos de internet.

Continuando la historia, siguió: ‘Y de repente abre la puerta mi mamá, o sea entró mi mamá con mi tía. Sale Ale del baño y se topan mi mamá y Ale’.

Entonces, Alessandra complementa: ‘La primera vez que yo la conocí y sí fue un poco raro. pero yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien. No sé si se habrá molestado, eso nunca me lo dijiste. Pero no, tu mamá súper linda’.

Finalmente, se puede deducir que tras lo dicho por el hijo de ambos actores y sus hermanos a través del tiempo, Ruffo no se ha cruzado con las mujeres de su exesposo, aunque las veces que sucedió siempre fue un trato ameno y cordial.