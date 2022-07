Los sustos siguen a flor de piel en “Las estrellas bailan en hoy”, y es que ocurrió el primer accidente en vivo durante su transmisión. Se trata de un resbalón suscitado en la coreografía entre Violeta Isfel y Luis Fernando Peña. ¿Qué pasó realmente?

Se notaban los nervios el pasado jueves 30 de junio entre Violeta Isfel y Luis Fernando Peña, reconocidas celebridades mexicanas, quienes lograban dar un buen espectáculo de baile durante su turno, hasta que sucedió lo impensando.

¿Qué pasó? Resulta que Violeta no pudo contener su propio peso y cayó de espaldas hacia atrás, golpeando su cabeza contra el pavimento. El hecho llamó la atención de todos los asistentes, quienes no dudaron en soltar un pequeño alarido.

El actor, por su parte, reconoció que no era su intención hacer público sus padecimientos y malestares físicos, ya que confesó que siente dolores y sobrecargas musculares al momento de realizar acciones que requieran fuerza, como es el acso de mantener a Isfel en el aire.

VIOLETA ISFEL ASUSTÓ A TODOS

Aunque siguieron metidos de lleno en la danza, el susto de los participantes, jurados y asistentes era evidente. De hecho, Ema Pulido recomendó a Violeta Isfel pasar por la revisión de los médicos y evitar así una lesión interna que dificulte aún más su situación.

A lo que la propia actriz respondió que se encontraba en óptimas condiciones y que no se sentía mal ni padecía dolores de cabeza, pese al sacudón del cual todos fueron espectadores en primera fila.

Así, y con la piel escarapelada, ambas celebridades actorales lograron reintetar la subida en peso de Isfel, a petición de Latin Lover, quien los había visto realizar con éxito durante el ensayo previo al show.

SANA Y SALVA DE TODO PELIGRO

Ya pasado el susto, la misma Isfel reconoció que tuvo que pasar por examenes médicos para poder descartar posibles lesiones a lo largo de su cabeza, a lo que confesó que sentía un poco de dolor en la parte del cuello y los hombros.

En tal sentido, la actriz de 37 años realizó un ‘live’ en su cuenta personal de Instagram para dar a conocer a sus fanáticos su estado de salud.

“Estoy bien chicos, en el servicio médico me dieron un collarín, y me enviaron a hacer mi placa, mi cabeza está bien. Se ve más apartoso de lo que fue, pero sí está delicado por el latigazo, tengo una lesión de importancia, una esguince y por eso me enviaron a colocar este collarín durante 7 días con descanso absoluto para que no pase a mayores”, indicó la participante de “Las estrellas bailan en hoy”.