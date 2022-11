La famosa serie “Wednesday” llegó este 23 de noviembre a la gigante Netflix y de inmediato, se volvió tendencia debido a la fuerte presencia en redes de fanáticos de la familia Addams que celebraba la interpretación de Jenna Ortega como la gran protagonista. Pero eso no es todo, pues también marcó el regreso de Christina Ricci. ¡Vaya reaparición a lo grande!

Una vez logró saberse que Jenna Ortega sería la nueva “Wednesday”, miles de fanáticos y seguidores de “La familia Adams” comenzaron a felicitar el nuevo remake de una de las series más entrañables de los últimos tiempos. Pero por si las sorpresas no eran suficiente, también se confirmó el regreso de Christina Ricci a la serie tras 30 años de ausencia.

Es así que Ortega, de 20 años, logró coincidir en los estudios de grabación con Ricci, quien ya a sus 42 años, dramatizará a Marilyn Thornhill, la tutora de “Wednesday” en “Nevermore”.

Eso sí, y de lo que muy poco se viene hablando es que ninguna de las dos tocó el tema de “Merlina”. O al menos eso dio a entender la propia Jenna.

Y es que la joven actriz manifestó en diálogo con “EW” que nunca se atrevió pedirle tips a su predecesora, y, visto del otro lado, tampoco fue necesario, ya que Ricci tampoco se animó a hablar del personaje en común.

“No creo que quisiera interponerse en mi actuación y parecer autoritaria”, indicó Ortega al mencionado portal de noticias.

Ricci saltó al estrellato gracias a "Wednesday Addams" (Foto: Pamount Pictures Corporation)

Asimismo, aclaró que no quería ser una versión contemporánea de ella, ya que no pretende imitar algo que hizo Ricci hace ya tres décadas. “Sentía que no quería traer algo que ella hizo hace 30 años. No quería parecerme demasiado a ella”, sostuvo.

ORTEGA SE ‘DISTANCIA’ DE RICCI

En otro momento de conversación, Ortega dejó en claro que su rol dista mucho al que protagonizó Ricci, ya que poseen personalidades y estilos de vida diferentes. “Son dos personas muy diferentes”, comenta Jenna.

"Wednesday" es protagonizada por Jenna Ortega (Foto: Netflix)

Asimismo, la actriz nacida en California dejó en claro que esta nueva versión tiene varios personajes y caracteres a tomar en cuenta. “Nuestra serie tiene superpoderes, marginados y fantasmas”.