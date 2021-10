“What If...?” llegó al final de su primer temporada con el estreno de su noveno capítulo titulado ‘¿Qué pasaría si el Vigilante rompiera su juramento?’. La serie animada de Marvel en Disney Plus concluyó su primera entrega resolviendo varias enigmas.

El final de temporada retoma inmediatamente los sucesos del anterior episodio (‘¿Qué pasaría si Ultron gana?’), en el que Vultron ha logrado recolectar las gemas del Infinito y así se convirtió en una gran amenaza para el multiverso, equiparando su poder con la del propio ‘Vigilante’.

Así, el ‘Vigilante’ se vio en la obligación de reunir a un grupo de superhéroes para salvar al multiverso del peligro de Vultrón. Y, con ello, conectaría todas las historias relatadas a lo largo de la temporada en “What If...?”. Advertencia: spoilers a continuación.

Marvel: los huevos de pascua del octavo episodio de “What If...?”

¿Quiénes son los ‘Guardianes del Multiverso’ en “What If...?”?

El Vigilante tuvo que recurrir a un grupo de superhéroes para detener a Vultrón. Como se mostró al final del octavo capítulo, el Doctor Strange Supremo era uno de ellos. Sumado a él estaban la Capitana Carter, el Thor fiestero, el Killmonger que mató a Tony Stark, T’Challa como Starlord y la Gamora que derrotó a Thanos. Todos ellos fueron conocidos como los ‘Guardianes del Multiverso’.

Los Guardianes del Multiverso, el grupo de héroes convocado al final de "What If...?" temporada 1. Foto: Marvel Studios.

Todos ellos fueron traídos de diferentes realidades para poder parar la sed de destrucción de Vultrón, quien arrasó con todos los planetas de su universo y no dejó con opciones al Vigilante a tener que romper su juramento.

¿Qué pasó al final de temporada en “What If...?”?

‘Los Guardianes del Multiverso’ hicieron frente a Vultrón al final y, tras un hackeo con la mente del doctor Zola, lograron neutralizar al robot. Sin embargo, ‘Killmonger’ terminó por traicionar al equipo y se llevó las gemas del Infinito con el fin de reestablecer todas las realidades.

La mente del doctor Zola y ‘Killmonger’ terminaron por enfrascarse en una dura pelea, la cual fue encapsulada por el Doctor Strange Supremo en una realidad. Así, el Vigilante le pidió a esta versión de Stephen Strange ser el eterno vigilante de esta cápsula para evitar problemas con el Multiverso.

Tras ello, el Vigilante regresó a todos los superhéroes a sus respectivas realidades. No obstante, hizo una excepción con Viuda Negra, a la que envió al universo mostrado en el capítulo 3 en el que Natasha Romanoff es asesinada y con ello esta nueva versión ayuda a Los Vengadores a pelear contra Loki.

¿Habrá segunda temporada “What If...?”?

Sin una fecha exacta de momento, Marvel Studios confirmó que habrá una segunda temporada de “What If...?” con misma cantidad de capítulos. Ello sumado a que el final de la primera entrega establece los cimientos para una nueva temporada.